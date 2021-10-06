 

Российские ученые обнаружили важные качества зеленых водорослей

06.10.2021, 2:12, Новости дня
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Как оказалось, зеленые водоросли могут эффективно очищать сточные воды, количество которых сбрасывается в различные водоемы в огромных количествах. В частности, российские ученые установили, что эти водные растения легко очищают жидкость от свинца, тяжелого и очень токсичного металла, который является весьма опасным для природы загрязнителем.

Но это еще не все качества зеленых водорослей, говорят эксперты. При необходимости их также можно использовать в качестве сырья для производства биотоплива.

Для выращивания водорослей не нужно создавать особые условия, и они не занимают пахотные земли. Очевидно, на них стоит-таки обратить внимание для решения важных проблем современности.



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