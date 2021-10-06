 

В Испании создан самовосстанавливающийся бетон

06.10.2021, 2:12, Новости дня
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Свою уникальную разработку представили ученые из университета в Валенсии (Испания). Речь идет о новой марке бетона, который, по заявлению его создателей, служит примерно на 30% дольше, чем самые высококачественные образцы данного материала.

Также разработчики заявляют о необыкновенной прочности бетона. Под воздействием больших нагрузок, а также со временем на нем не должны появляться трещины. А если это и случится, то они тут же будут «залечены», ведь новый бетон обладает самовосстанавливающимися качествами.

Как пояснили ученые, добиться столь замечательных качеств удалось за счет использования в смеси нанодобавок и ряда компонентов, которые ранее никогда не использовались. Речь идет о гарантии на 50 лет, говорят эксперты.



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