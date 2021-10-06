“Лизоблюд”: сын Карцева рассказал правду о Хазанове

Три года назад, 2 октября 2018 года, скончался знаменитый комик и народный артист Российской Федерации Роман Карцев. Его сын, звезда “Ералаша” и известный актер Павел Кассинский, вспомнил события давно минувших лет и рассказал, с кем из российских звезд у его отца были натянутые отношения.

По словам Павла Романовича, в свое время у Карцева был конфликт с артистом Геннадием Хазановым, который так и не удалось разрешить. Сын комика отметил, что тот всегда недолюбливал Хазанова, называя его бездарностью и лизоблюдом. Но зависть со стороны Геннадия Викторовича испортила отношения еще больше.

“Папа с Татьяной Васильевой спектакль у режиссера Трушкина репетировал, а Хазанов ему позавидовал и решил сам с Инной Чуриковой сыграть”.

Несмотря на все разногласия, как говорит сын Карцева, комик планировал отпраздновать свое 75-летние в стенах Театра эстрады, которым руководит Хазанов. Но сделать это ему не удалось, потому что аренда стоила больших денег – такую сумму артист не потянул.