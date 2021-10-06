Мнение: Добровольно-принудительная практика

Из рубрики "Письма в редакцию". Сегодня будет история студентов питерского ВУЗа, которые не хотят участвовать в добровольно-принудительной практике обеспечения всероссийской переписи населения.

Добрый день!

Я – студент СПбГУ третьего курса, как нетрудно догадаться)

С вашим контентом ознакомлен мало, вышел через товарища.

От лица всех третьекурсников гуманитарных направлений, прошу помочь в деле освещении широкой публике одного немаловажного для нас события, разместив информацию о нем в вашем блоге. К сожалению, времени уже практически не осталось, и только разве что давление внешних сил может в теории нам помочь.

Вся эта длинная и запутанная история началась 20-го числа прошлого месяца, когда нам все на почту пришел приказ ректората универа не совсем понятного содержания:

"В соответствии с пунктом 4.1 Положения о практике обучающихся по основным

образовательным программам высшего образования Санкт-Петербургского

государственного университета, утвержденного приказом первого проректора по учебной,

внеучебной…..

1. Провести практики обучающихся, осваивающих основные образовательные

программы бакалавриата (далее – Практики), в период с 15.10.2021 по 14.11.2021 в

Управлении Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и

Ленинградской области, в соответствии с Соглашением о взаимодействии при подготовке и

проведении Всероссийской переписи населения от 30.08.2021.

2. Провести Практики в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении к

настоящему приказу." (в жж новичок, приказ полностью как прикрепить не знаю).

В список тех, кто проходит практику были включены все Экономисты, Социологи, Политологи, Международники, Культурологи, Историки, Психологи, Религиоведы, Журналисты, Лингвисты и т.д. 3-го года обучения.

Поначалу значения никто не придал, однако на заседании студсовета СПбГУ от 24.09.2021 (видео есть в свободном доступе в группе ВК Студсовета спбгу) явственно видно, что проректор по учебной работе Лаврикова М.Ю. от прямого ответа на вопрос об обязательности практики всячески уклонялась.

По итогу все ждали официальных заявлений и дождались. 29 сенятбря прошли совещания преподских групп факультетов. После этого их представитель доносил актуальную информацию по этому вопросу до нас, студентов. К этому моменту обстановка уже была накалена, поскольку начала поступать информация о том, что практика обязательна. После 2-х часов демагогического кошмара и всяческих уклонений от вопроса в виде "я бы вам настоятельно рекомендовал принять участие", "дело благородное", "приказ ректора надо выполнять" и "могут быть применены санкции к перепись диссидентам" окончательного утверждения не последовало.

Однако укрепилась и стала понятна дальнейшая риторика администрации: в публичном поле высказываться, что все добровольно, однако в тайне пугать студентов невозможностью закрыть внезапно возникшую в результате неутвержденной никакой преподавательской и студенческой комиссией (что, как некоторые говорят, должно было произойти) зачетную единицу. Гузов Ю. Н. (замдекана экономического факультета, тот человек, что нам доносил информацию) в своей демагогии разошелся до немыслимого. Отдельные перлы можно найти в газете "Фонтанка".

Если верить Эху СПБ (Твиттер), то в пресслужбе СПбГУ заявили, что практика добровольная. Однако недавно один наш коллега выложил аудиозапись разговора с уч. отделом эк. фака, где один из представителей явно и недвусмысленно намекает на то, что "засуньте свое лично "Я" куда подальше" и что "отчислим и пойдете". Начал он свое разъяснение с указания на 2 криминальные группировки в районах переписи -цыгане и азербайджанцы – и что по подозрительным квартирам будете ходить с милицией.

Маразм ситуации добавляет то, что мы в это самое время находимся на смешанное форме обучения ввиду COVID-19: 1 день в неделю очные пары, остальное – дистанционно. А студентам предстоит массово ходить по квартирам, вести длительные опросы с потенциальными заболевшими. Также смущает, что предварительно всех учеников раскидали произвольно по районам. Так, например, экфак был приписан к Фрунзенскому и Невскому району несмотря на то, что многим постоянные выезды на "Практику" стояли бы многих часов езды из пушкинской общаги ПУНК. К счастью, позднее нас уведомили, что район можно сменить произвольно.

Учебу отменять и переносить не планируется: в видео заседания преподавателей (находится в группе студентов, при необходимости могу перекинуть) было объявлено, что ученики месяц будут работать после учебы, в выходные и праздники. Корректировка учебного плана не ставится.

Заявления и просьбы перевести данную практику на добровольный режим и позволить ученикам, как и в предыдущих семестрах, выбрать подходящую для обучения на соотвтетствующих факультетах практику были проигнорированы. Никаких четких ответов и причин получено не было. Только ссылки на приказ, некие призрачные намеки на договоренность с росстатом и т.д.

Давление производится, видимо, и на преподавателей, которые отчасти на стороне учеников: при встрече преподавателей Гузов намекнул: мол организаторов переписи 1937 года всех расстреляли, но "я надеюсь, сейчас такого не будет". (видео тоже имеется, могу отослать с таймкодом).

Однако тон согласия на обработку персональных данных задает совершенно иной тон:

Я,______________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

зарегистрированный (ая) по адресу:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Паспорт серия __________ номер ____________ , выдан ____________________________

Орган, выдавший паспорт:

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ,

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным

должностным лицам Управления Федеральной службы государственной

статистики по г. Санкт-Петербургу.

При этом всем, росстат регулярно заверяет прессу в добровольности принятия участия.

Студсовет и профорг относительно забуксовали: слишком много времени и сил было потеряно в формальностях и попытках договориться. Со студентами негодуют родители, призывают саботировать. Многие возмущены, однако с подходом даты дедлайна по отправке документов се ближе с каждым ректорским совещанием надежда все падает. Поначалу было похоже, что у историков получилось: по их опросам, 60% написали отказ от участия. Однако, судя по всему, по итогу все не так радужно. Было отослано заявление в прокуратуру. Дело идет к логическому завершению с итогом не в нашу пользу. Во многих страх встречи с откровенными неадекватами, заражения себя и собственной семьи и простая обида за то, что так неприкрыто происходит такой беспредел были перекрыты страхом потерять место учебы, пойти в армию (поскольку угрожают, что военно-учебный центр будет первым извещен об отчислении) и т.д.

Времени уже фактически нет, в пятницу конец подачи документов. Хоть его, похоже , в очередной раз продлят (как сделали уже 3 раза), но часть студентов все еще надеется на общественный резонанс. Именно поэтому все пишут в разного калибра СМИ: есть репортажи Фонтанки, Дождя, Бизнес ФМ и пр.

Каждое упоминание этой проблемы, этого произвола со стороны ректората, (а возможно и выше) может помочь в нашем деле. Надеюсь, что вы не останетесь равнодушным к товарищам из студенческой среды. И заранее спасибо вам!

(с)

PS. С моей точки зрения, участие в таких мероприятиях должно быть волонтерским, то есть добровольным. Желающие участвуют, нежелающие – не участвуют.

Ну или как вариант, государство заранее должно прописывать для студентов бюджетников возможность привлечения на подобную практику с компенсацией за счет других льгот.

Пока же есть официальная позиция, что участие студентов в переписи должно быть добровольным https://tass.ru/obschestvo/12497459 и таких добровольцев набрали по стране уже 58 000 человек из 260 000 переписчиков. Соответственно, "добровольно-принудительное" принуждение студентов к участию в переписи противоречит официальной позиции государства и фактически дискредитирует ее.

Помнится, когда застал в школе выезды на уборку винограда в местный совхоз (отголоски старой советской практики), то у нас оно было добровольным – кто хотел – ехал, кто не хотел – не ехал. Заманивали возможностью набрать винограда сколько сможешь утащить, ввиду чего хитрый одноклассник поехал с бабушкой и утащил на пару 4 ведра изабеллы. В институте уже такой практики не застал.

Но это так, лирика.

PS2. Улыбнуло и про "всех организаторов переписи 1937 года расстреляли". Расстреляли и репрессировали там далеко не всех.

—