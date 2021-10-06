 

Муза в полёте – Личное мнение

06.10.2021, 1:36, Разное
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Муза Алексея Учителя полетела в космос. Так или примерно так пишут сегодня об утреннем старте довольно средненькой актрисы Юлии Пересильд к звёздам.

Ну, как к звёздам? К МКС. Зачем? Чтобы фильмец снять.


Фото: © Сергей Савостьянов / ТАСС

Мне совершенно неважно, как Пересильд проживает свою личную жизнь и почему её вдруг называют музой женатого, согласно общедоступной информации, человека, я в очередной раз задамся правильными вопросами.

Вопрос первый: сколько стоит полёт блёклой Юльки к звёздам?

https://t.me/lenamiro/9864

Я, конечно, могу ошибиться в расчётах, но по моим скромным прикидкам, на этот полёт потрачено примерно столько же денег, сколько стоило бы вылечить почти всех российских детей с диагнозом СМА. Ну, может и не всех, конечно, но очень многих. Да даже если б одного — неужели жизнь и здоровье каждого ребёнка не важнее любого кино?

Вопрос второй (риторический): кто этот полёт оплачивает?

«Съёмку фильма финансирует Первый канал», — заявил Дмитрий Лоскутов, генеральный директор компании «Главкосмос».

А кто, в свою очередь, финансирует Первый канал, основная часть акций которого, насколько я помню, принадлежит государству? На чьи деньги дышит на ладан «Первый», который уже настолько не первый, что его давно пора переименовать?

На наши с вами деньги и дышит?

Мне бы очень хотелось, чтобы те налоги, что я плачу в казну, шли на лечение больных детей, а не на полёты в космос музы Алексея Учителя. Именно так ведь принято называть в прессе Юльку Пересильд? Муза — красиво звучит, но разве это меняет суть дела?

Впрочем, махать кулаками после драки — последнее дело. Да и драки-то не было: у нас с вами никто не поинтересовался, стоит ли запускать в космос музу Алексея Учителя на наши с вами, как я понимаю, деньги.

Нам остаётся только зло выругаться, сплюнуть и собрать всем миром средства на лечение очередного умирающего ребёнка.

 Что чувствуете?

Источник: Лена Миро



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