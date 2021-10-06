 

Мнение: Почему в колониях пытают?

06.10.2021, 1:34, Разное
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Начальник управления ФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал рапорт об отставке.

Это произошло после того , как управление СК по Саратовской области возбудило уголовное дело по поводу попавших в паблик видеозаписей, на которых негодяи, отбывающие наказание за преступления, пытают, насилуя шваброй бедолагу, так же отбывающего наказании.

Вроде бы благородно поступил полковник Федотов. Но бесполезно. А вот если бы остался и добился сурового наказания не только насильников, но и тех, кто организовал, подстрекал, прикрывал…. Вот это было бы правильно.

Сегодня уголовное дело возбуждено по статье УК о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК). Это, конечно, тоже до 10 лет колонии. Но кукловоды «воспитательного процесса», как пить дать, останутся в стороне. А вот если бы хоть раз привлечь к ответственности и начальника колонии, и начальника оперчасти, и командира отряда, и сержантов…

Очевидно же, что без их «руководящей и направляющей» роли сами зеки не пошли бы бить и насиловать такого же осужденного, как и они сами. А ведь это в чистом виде статья 210 УК – организация преступного сообщества. Эта статья для того и вводилась в УК, чтобы можно было отправлять в колонии тех, кто вроде бы сам и не совершает преступлений, остается в тени, но в реальности именно эти персонажи руководят действиями исполнителей.

Но, увы, думаю, и в этот раз уголовные дела по факту пыток и насилия спустят на тормазах. Исполнители, раз уж история получила огласку, ограничатся символическими сроками. А куловоды, как обычно, останутся в тени. Потому что насилие в колониях и тюрьмах, уверен, выгодно системе. Иначе население совсем перестанет бояться тюрем и колоний. А как управлять населением, которое уже ничего не боится? Ни тюрьмы, ни сумы?

На снимке: полковник Алексей Федотов, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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