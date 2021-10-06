 

В Киеве с балкона 21-го этажа выпал ребенок

06.10.2021, 1:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня около 16.20 в столичную полицию поступила информация о падении ребенка из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе… Малолетний погиб на месте. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мальчик проживал с родителями в этом же доме.

“Полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства”, – отмечается в сообщении.

После проведения первоочередных следственных действий события правоохранители дадут правовую квалификацию случая, добавили в полиции Киева.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4385348118187592

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / США решили вывести из Ирака половину американских дипломатов

12.01 / Трамп появился на публике, Санду посетила Украину, в России приговорили крымских татар. Главное за день

19.06 / “Горячо”, “Великолепно”. Дженнифер Лопес повторила образ с показа Valentino

13.06 / Гибель 12-летнего подростка в Ивано-Франковской области. Полиция начала расследование

30.09 / После сообщений об ограблении полицейскими подростка в Москве началась проверка

18.07 / Канал незаконной миграции перекрыли в Петербурге

11.11 / Заявивший о нарушениях на выборах в США отказался от показаний

07.12 / Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

23.07 / Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами

17.02 / Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью ребенка-инвалида в Красноярске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика