Мнение: Опять эти двое!

Сообщают, что ФБ и Инста опять малость подвисли, уже сегодня. Но не так сильно, можно сказать, по-божески. Надеюсь, бравым программистам старины Цукера не придется снова доставать топоры (вчера ночью, как признала пресс-служба ФБ, его наладчикам пришлось в штаб-квартире Фейсбука топорами и прочим пожарным инвентарем выносить двери в серверную – никак иначе не получалось, ведь электронные пропуска не работали; они туда все-таки прорубились – и при свете фонариков набивали снесенные учетные записи и пути вручную, сверяясь с записанными на бумажке текстовыми файлами). Романтика! А вы еще жаловались, что в новом насквозь цифровом мире не осталось места подвигу…

Однако, вот что настораживает: “Получена новая информация о тех, кто может быть причастен к глобальному сбою Facebook, Instagram и WhatsApp, – сообщают телеграм-каналы. – Подозревают граждан, которые занимались маршрутизацией центра обработки данных Facebook, основанной на протоколе BGP. Среди них — двое русских, Петр Лапухов и Алексей Андреев”.

Черт! Да неужели – опять они? Судя по почерку – всё сходится.