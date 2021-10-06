 

Мнение: Опять эти двое!

06.10.2021, 1:30, Разное
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Сообщают, что ФБ и Инста опять малость подвисли, уже сегодня. Но не так сильно, можно сказать, по-божески. Надеюсь, бравым программистам старины Цукера не придется снова доставать топоры (вчера ночью, как признала пресс-служба ФБ, его наладчикам пришлось в штаб-квартире Фейсбука топорами и прочим пожарным инвентарем выносить двери в серверную – никак иначе не получалось, ведь электронные пропуска не работали; они туда все-таки прорубились – и при свете фонариков набивали снесенные учетные записи и пути вручную, сверяясь с записанными на бумажке текстовыми файлами). Романтика! А вы еще жаловались, что в новом насквозь цифровом мире не осталось места подвигу…

Однако, вот что настораживает: “Получена новая информация о тех, кто может быть причастен к глобальному сбою Facebook, Instagram и WhatsApp, – сообщают телеграм-каналы. – Подозревают граждан, которые занимались маршрутизацией центра обработки данных Facebook, основанной на протоколе BGP. Среди них — двое русских, Петр Лапухов и Алексей Андреев”.

Черт! Да неужели – опять они? Судя по почерку – всё сходится.

Источник: Размышления вольного социолога



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