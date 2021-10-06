В «Одноклассниках» подготовили эфиры о психологической поддержке детей и педагогов

В социальной сети «Одноклассники» с 6 по 9 октября пройдут прямые эфиры о важности ментального здоровья учителей и марафон «Мой любимый учитель!», пользователи соцсети также смогут присоединиться к трансляции основных этапов конкурса «Учитель года – 2021».

Команда ОК совместно с Министерством просвещения РФ подготовила прямые эфиры о психологическом здоровье для учителей. Трансляции эфиров пройдут в официальном сообществе российских учителей «Мы учителя!», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, в ОК проходят трансляции основных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021». Педагоги со всей страны демонстрируют свое мастерство в организации и проведении учебного процесса.

С 5 по 10 октября в ОК проходит марафон «Любимый учитель!». Пользователи смогут поделиться своими историями о школьных временах и рассказать, почему именно с этим учителем связаны самые теплые воспоминания. Для того, чтобы стать участником, нужно загрузить фотографию своего первого школьного наставника в ленту публикаций и поставить хэштег #любимыйучитель.