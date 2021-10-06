США захотели обсудить с Россией новые ядерные вооружения

Соединенные Штаты рассчитывают в ходе диалога с Россией по стратегической стабильности обсудить все новейшие ядерные вооружения и средства доставки, сообщила выдвинутая американским президентом Джо Байденом на должность помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

«Мы ясно дали понять, что хотим заниматься всеми ядерными вооружениями России, включая нестратегические ядерные вооружения и средства доставки нового образца», – приводит слова Стюарт ТАСС.

«Новые ядерные вооружения России, их диверсификация, а также платформы доставки двойного назначения представляют угрозу стратегической стабильности», – сообщила кандидат на пост помощника госсекретаря в ходе выступления в комитете по иностранным делам Сената США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению ее кандидатуры.

При этом дипломат отметила, что «диалог [Москвы и Вашингтона] по стратегической стабильности – это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран».

По словам Стюарт, американская сторона нацелена на выработку с российской в ходе диалога по стратегической стабильности «юридически обязывающих мер» в сфере контроля над вооружениями и разоружения. США будут добиваться обеспечения «эффективной проверки» таких возможных новых договоренностей, сообщила дипломат. Она заверила, что подобные договоренности будут направлены в том числе на предотвращение «просчетов или недопониманий в будущем» между Россией и Соединенными Штатами.

«Никаких решений по конкретным подходам не было принято», – добавила дипломат, комментируя двусторонний диалог по стратегической стабильности.

До настоящего времени Стюарт являлась старшим директором по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома. В прошлом, при администрации Барака Обамы, работала в Госдепартаменте США, занимаясь вопросами контроля над вооружениями.

В прошлую пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».

Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у РФ и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что РФ и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве назвали дату начала работы двусторонней консультативной российско-американской комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).