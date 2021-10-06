 

Госдеп раскрыл число оставшихся у США ядерных боеголовок

06.10.2021, 1:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоединенные Штаты в сентябре 2020 года располагали 3750 ядерными боезарядами, с 1994 по 2020 финансовый год (начинается в стране с 1 октября) Вашингтон демонтировал 11683 ядерных боеголовки, такие данные приводятся в обнародованном пресс-службой Госдепартамента США справочном материале.

«По состоянию на сентябрь 2020 года арсенал ядерных боеголовок США состоял из 3750 боеголовок. Это количество представляет собой примерно 88-процентное сокращение арсенала по сравнению с максимальным уровнем (31255) в конце 1967 финансового года и примерно 83-процентное сокращение по сравнению с уровнем (22217), когда Берлинская стена пала в конце 1989 года», – приводит ТАСС выдержку из справочных материалов Госдепа США.

В соответствии с документом, с 1994 по 2020 год Соединенные Штаты демонтировали 11683 ядерных боеголовки. «С 30 сентября 2017 года США демонтировали 711 ядерных боеголовок. Еще около 2 тыс. ядерных боеголовок в настоящее время выведены из состава вооружений и ожидают демонтажа», – уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве. При этом, как указали в Госдепартаменте США, с 30 сентября 1991 года арсенал нестратегического ядерного оружия США сократился более чем на 90%.

Напомним, в Госдепе США захотели обсудить с Россией все новейшие ядерные вооружения и средства доставки.



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