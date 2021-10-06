Глава саратовского УФСИН подал в отставку

…после публикации видео с пытками в колонии региона и начала проверок.

Начальник управления ФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал прошение об отставке после того, как правозащитники и СМИ опубликовали видео пыток в тюремной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) региона. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Интерфакс» и саратовское издание «Взгляд-инфо».

Алексей Федотов. Фото: ФСИН

«Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернется», — пояснил собеседник «Интерфакса». Эта информация официально не подтверждена.

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55-летний Федотов возглавил саратовское УФСИН в феврале 2020 года, а до этого работал в карельской пенитенциарной системе.

Ранее правозащитники из Gulagu.net предоставили «Медиазоне»* видеозаписи с изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной туберкулезной больнице №1.

На одном из них, от 18 февраля 2020 года, двое мужчин держат заключенного, привязанного к койке, в то время как третий гражданин засовывает ему обмотанную клейкой лентой швабру в анальное отверстие. На других записях видны сцены избиений и однополого изнасилования без презерватива.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявляет, что у него в распоряжении есть видеоархив пыток из российских изоляторов и колонии размером более 40 гигабайт, который ему передал бывший заключенный-программист, имевший доступ к компьютерам ФСИН.

В сентябре «Медиазона» публиковала фотографии со сценами сексуального насилия над заключенными, предположительно, сделанные в той же саратовской туберкулезной больнице.

После этого ФСИН начала служебную проверку по Саратовской области. В регион направлены сотрудники центрального аппарата службы. Независимо от ФСИН проверку проводит и Генпрокуратура. Пыточные видео заметили и в Кремле — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их «поводом для серьезного разбирательства».

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