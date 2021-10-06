 

Китайцы разработали новый метод проверки солнечных панелей

06.10.2021, 1:18, Новости дня
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Найти брак или повреждение на солнечной панели теперь можно в любую погоду и без особых усилий, утверждают разработчики новой технологии проверки из Китая. Для того чтобы проделать данную работу, они предложили использовать высокочастотный сенсор.

Отметим, что при помощи традиционных методик мониторинг невозможно осуществлять, если панель стоит под прямыми солнечными лучами.

Новую технологию представили в Нанкинском университете. Ученые подключают к панели электрически ток, и та начинает светиться, что можно заметить при помощи специального прибора. Место повреждения или изъяна сразу само себя выдает. Применение данной технологии позволит существенно сократить расходы на обслуживание солнечных электростанций.



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