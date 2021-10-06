Американские ученые сумели отснять ураган изнутри

В Соединенных Штатах сконструировали специальный беспилотный летательный аппарат для изучения ураганов. Его уже испытали и даже сумели провести видеосъемку внутри урагана четвертой категории, который бушевал над Атлантическим океаном.

Данный беспилотник выглядит необычно, поясняют его создатели. Он внешне похож на доску для серфинга и очень велик по сравнению со среднестатистическим дроном. Так длина аппарата составляет 7 метров, а высота – целых пятнадцать.

Зато такой БПЛА легко справляется с любой силой ветра. Во время испытаний он фиксировал события в эпицентре урагана Сэм, где скорость ветра достигала 190 километров в час. До сих пор ученые не удавалось отправить аппаратуру в такие суровые погодные условия.