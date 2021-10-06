Мнение: Письмо: “Весьма долгое действо”

Здесь простая история, проще и не придумаешь.

У автора с героиней не было ничего и быть не могло.

Но автор написал целый роман, разложил богатство из шкатулочки: четыре фантика, две мандариновые корочки и чайный пакетик.

Все это вместо того, чтобы заниматься другой историй, куда более перспективной, где у него ребенок и теперь уже бывшая жена.

Разбирайте самостоятельно.

rediska01

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Спасибо за ваш блог.

Буду благодарен, если мое письмо попадет на разбор. Вот моя история.

Основные действующие лица: я, 37 лет, работаю в ИТ, зарабатываю хорошо, есть достаточное количество друзей.

Марина, 44 года, нет и не было семьи и детей, живет с родителями, в течение всего времени (лет 7-8), что я ее знаю, ни разу не возникал ее мужчина, ни в реале, ни в рассказах. Впечатление, что она все это время была одна. Много работает.

С будущей женой (я на год ее старше) я познакомился на одном из интернет-форумов. Сначала списывались там, потом в соц. сетях, один раз встретились (мы жили в разных городах, не соседних). Потом стали ездить друг к другу, знакомства с друзьями, родственниками, вобщем, через год после знакомства она переехала ко мне. Жили мы хорошо, мирно, в любви и согласии, без конфликтов, успешно проходили вместе через серьезные проблемы со здоровьем у каждого из нас. Через 2,5 года совместной жизни мы поженились.

Параллельно в нашей компании на общих встречах стала появляться Марина. Она была старше нашей компании лет на 7. Она появлялась достаточно редко. С ней было приятно общаться, было видно, что она умна, воспитана и привлекательна (хоть фигурой и не в моем вкусе). Постепенно я стал замечать, что мне нравится, когда она приходит, хотя не было такого, что мы строили друг другу глазки или как-то еще проявляли симпатию. Мы просто общались. Добавление друг друга в соц. сетях не изменило качественно нашего общения – оно оставалось таким же редким и очным, в соц. сетях мы не болтали, несмотря на то, что виделись редко, примерно раз в три месяца, а то и реже.

Так прошло года два. М. стала появляться чуть чаще. Мы с женой и М. начали постепенно сближаться, втроем съездили в однодневную поездку без ночевки в пригород (М. любит ездить на своей машине), нам понравилось, ей тоже. Через время договорились поехать еще, уже на несколько дней. Съездили вчетвером – мы и еще один общий знакомый. Потом М. нас звала еще в поездки, но мы отказались из-за того, что жена на тот момент была в долгожданном положении, о чем ей и сказали. Ее очень обрадовало то, что она узнала о будущем прибавлении первой из друзей. Потом были успешные роды и связанные с этим хлопоты. Конфликтов после появления ребенка у нас с женой не было, каждый из нас выполнял свои задачи без нареканий. Количество и качество секса после рождения ребенка радикально не снизилось. Вообще, охладевания в сексе у нас не было всю совместную жизнь. Когда мы приглашали в гости друзей по случаю рождения ребенка, мы пригласили и М., что опять же очень обрадовало ее. Тем временем я стал чаще с ней видеться на общих ежемесячных встречах-посиделках, т.к. она стала чаще приходить, причем она всегда спрашивала меня, приду ли я, мотивируя это тем, что там могут быть незнакомые люди, а ей не хочется быть среди незнакомых (хотя она позиционирует себя как экстраверта). На встречах я с М. все чаще садились рядом друг с другом, все чаще общались только друг с другом, весело, интересно, стал появляться флирт, находили много общих черт. По результатам одной из таких встреч и последующих обсуждений мы с М. втроем (больше никто не согласился) съездили на несколько дней в другой город на ее машине. Ребенок был на искусственном вскармливании, поэтому его получилось оставить родителям. Поездка прошла очень весело, легко, хорошо, с большим количеством эмоций и впечатлений. Договорились на еще одну поездку, и тоже на несколько дней.

Через пару месяцев, летом, жена уехала на дачу к своим родителям с ребенком (я не поехал из-за аллергии). Я с разрешения жены в этот момент съездил с М. и ее коллегами вчетвером в поездку на несколько дней. В поездке сначала все было хорошо: мы общались, было здорово и интересно, флирт со стороны М. усилился, я ей подыгрывал как умел, но под конец я все испортил. В вечер перед отъездом, когда после посиделок в кафе мы возвращались в гостиницу (мы не были пьяны), я предложил М. пройтись до одного места, о котором шел разговор днем, но она отказалась. В итоге в гостинице я напросился к ней, посидеть на балконе поболтать. Разговор прошел, но не было в нем того “огонька”, что прежде. И я совсем забыл попросить ее рассказать о ее недавней поездке заграницу. В итоге мы поговорили и уже перед самым выходом из номера я попытался ее поцеловать, она ответила мягким отказом. Я стоял и обнимал ее, пытаясь поцеловать, а она мягко отказывала, очень мягко. Но настойчиво. В результате я остался у нее (!), мы еще поговорили, пока она собирала вещи к выезду, из того, что мне запомнилось: с тем, с кем я думал она сильно дружит в нашей компании, оказывается, что не очень дружит, не чувствует близости и интереса другой стороны, общается нечасто, что я с женой для нее очень близкие люди, с нами она общается чаще, чем с остальными, и что близких людей у нее в принципе очень мало. После этого мы еще раз попрощались, я еще раз (!) попытался ее поцеловать, также безуспешно, и вышел из номера. Когда я вышел из него, я как очнулся, меня будто огрели здоровенным пыльным мешком по голове. Типа “что это вообще было и что я натворил?!”. День отъезда прошел нормально: мы оба не подавали виду, что что-то случилось. Мое упоминание о том, что она недавно ездила заграницу и не показала фотки, натолкнулось на холодное: “это никому неинтересно”.

Следующий раз мы встретились во время совместной запланированной поездки, которая прошла через месяц после этого события. Мы также ездили втроем с женой и М. Внезапно со стороны М. вернулись все те действия, весь тот легкий флирт, который она практиковала и ранее, и также украдкой. С одной стороны, это меня обрадовало, мне нравилась, меня будоражила эта игра, с другой – я не понимал ее действий. Один раз это уже распалило меня настолько, что привело к проблемам, неужели она хотела их повторения? Тем более рядом жена. Был момент, когда мы стояли и смотрели на чистое звездное небо (были загородом), я рукой обнимаю жену, а с другого бока стоит М., причем она встала так, что я ее практически обнимаю свободной рукой за талию (она практиковала такое, не только в этой поездке). Поездка прошла отлично, после поездки она пропала на работе на несколько месяцев. Потом были встречи, как общие, так и только наши втроем, гости у нас (каждый раз с подарками от М. для ребенка), поход на концерт втроем на любимый М. оркестр. То мы М. приглашали в гости, то она предлагала погулять. Так прошло еще полгода. С общих встреч я с М. теперь уезжали вместе на такси (нам более-менее в одну сторону было). Потом посреди пути я выходил и ловил такси уже к себе домой. Я окончательно пришел к выводу, что живу от встречи до встречи с М. и что влюблен в нее, но вместе с тем мне и жена дорога и любима, не говоря уж о ребенке. Вскоре случился еще один мой косяк. М. пригласила нас (и не только нас) в гости. Мы не смогли пойти вместе, т.к. ребенок заболел и нужно было с ним остаться дома. Я сказал жене, чтобы она ехала к М. на все время, но она провела там несколько часов и вернулась, чтобы поехал я. Я поехал и остался дольше, чем ушли все остальные. Причем меня никто не выгонял, мы сидели и общались. А когда позвонила жена с закономерным “ты, собственно, где?” и я вызвал такси, было видно, как неохотно М. меня провожала, ей явно не хотелось, чтобы я уходил.

На общих встречах, когда М. появлялась, мы так же общались преимущественно друг с другом, также уезжали на такси, только теперь доезжали до ее дома, там еще немного болтали, и потом я ехал домой. Несколько раз ходили вдвоем после общей встречи в караоке (М. любит петь). Так прошло еще полгода. Подошло время очередной поездки на несколько дней, на этот раз мы ехали вчетвером с общим знакомым, с которым уже как-то ездили. Я этому был не особо рад, но виду не подал. Поездка для меня была омрачена тем, что он вел себя с М. иронично и несколько хамовато (моя жена тоже так считала), но М. велась на его подколы – очевидно, ей нравилось его внимание. В итоге мне пришлось вступить в конкуренцию с ним за внимание М., подзабив на жену 🙁 Далее грянул ковид, мы расселись по домам, изредка переписываясь. Потом жена как обычно уехала с ребенком к своим родителям, но через время вернулась одна со словами о том, что у нас не получается разрешить накопленные противоречия (к тому моменту они действительно накопились) и она хочет развестись. Разговор прошел спокойно, но тем не менее решение было принято. Я не стал его оспаривать. Видимо, она ожидала, что я буду бороться за брак, т.к. потом она пару раз плакала. Сообщили друзьям, М. (она, конечно, расстроилась). Сборы вещей и улаживания формальностей прошли быстро, жена уехала через несколько дней. М. пригласила меня на настольные игры с ее коллегами, после игр мы вдвоем погуляли с ее собакой, а потом поехали в караоке с моей подачи. В караоке провели всю ночь: общались, пели, пару раз танцевали медляки с моей подачи. Утром мы пешком дошли до ее до дома, после чего я уехал к себе.

Прошел почти месяц, мы немного попереписывались с моей подачи и я пришел к мысли, что надо действовать. Для этого я организовал общую встречу, на которую она тоже приехала, но перед этим я приехал к ней домой с букетом, чтобы не дарить его при всех и не ставить, если что, в неловкое положение. Она приняла букет со словами: “у меня большое желание не принимать подарок… давай договоримся, что ты мне больше ничего дарить не будешь. Я не хочу принимать ничью из вас [меня или моей жены] сторону и я не хочу портить сложившиеся хорошие отношения [портить???]”. После общей встречи мы снова уехали на такси вместе, погуляли с собакой, под конец я сказал, что буду скучать по ней и увидел самодовольную ухмылку.

После этого я почти на 3 месяца ушел в молчанку, прервав ее только чтобы поздравить ее с ДР, но ничего не подарил, как она и просила ранее. Она была рада звонку. Потом я пригласил ее на новоселье вместе с другими друзьями, она пришла, но предварительно уточняла, будет ли еще кто-то. Получилось так, что она пришла раньше их, а когда они уходили, она осталась, сказав (так, чтобы они слышали), что еще полчасика посидим. В итоге мы посидели пару часов и уехали вместе к ней, гуляли с собакой, потом я уехал домой. Настал черед моего ДР, я пригласил только ее, она вежливо отказалась, сказав, что такой формат неправильный (формулировка примерная, я уже не помню точную). К слову, это был мой первый ДР за несколько лет, когда она ничего не подарила. Возможно, потому, что из-за ковида потеряла работу и была на мели. А скорее всего потому, что моя СЗ в ее поле стала за это время гораздо меньше.

Прошло еще полгода, мы не переписывались. За это время мы дважды встретились на общих встречах, общение было легким, но без флирта, однако с провожанием. Потом случилась переписка (я ей предложил съездить куда-нибудь вдвоем), в ходе которой выяснилось, что она до сих пор чувствует себя неуютно, когда мы наедине (ага, и поэтому сама оставляла меня после всех гостей, ходила со мной в караоке, сама оставалась у меня после всех гостей, мы выгуливали вместе собаку, причем во всех этих ситуациях я вел себя спокойно, не заходя за флажки и не приставая к ней), считает, что друзья думают, что мы встречаемся (хотя они так не думают), и со мной вдвоем она конечно никуда не поедет. Потом случились еще три общие встречи в течение трех месяцев. Между встречами я хранил молчание, только раз его нарушив, когда выяснилось, что у нее ковид – я справлялся о ее здоровье. Встречи проходили хорошо, но я старался держать дистанцию. Хотя конец третьей встречи снова закончился караоке и такси до ее дома.

Потом снова молчание два месяца, и тут я вижу, что в мессенджерах она меняет фото на офисное. Наконец нашла работу (искала почти год). Беглый поиск в инете, ссылка на ее профиль на сайте компании, я кидаю ей эту ссылку со словами поздравления и надежды, что это то, что она искала. Она удивилась тому, что я ее нашел, спросила, как я это сделал, поблагодарила, сказала, что ей пока нелегко, но интересно, чем все закончится, много нервов, нового (это совершенно новая для нее сфера), но она старается, подключает свой перфекционизм, спросила про мои дела. Продолжилось обсуждение ее работы, я ее поддержал, сказав, что ее такие-то качества позволят справиться с этой работой и быстро войти в колею, рассказал про свои дела, упомянув свои грусть и одиночество (хотел посмотреть ее реакцию). Ей понравилось то, какой я ее считаю, понравилась моя поддержка (поблагодарила за нее; сказала, что даже от родных такой поддержки не получает и что ей очень приятно, когда в нее верят), развеселила моя реакция на то, где она теперь работает – ее ответы были достаточно длинными голосовыми сообщениями, так что интонацию и настрой можно было отследить. Немного обсудили одиночество с ее подачи, она привела в пример себя и свое многолетнее одиночество. Через несколько дней после этого обсуждения я предложил ей сходить в кино, она поблагодарила и отказалась, сославшись на загруженность и усталость на работе и начавшийся ремонт квартиры (родители уже в возрасте, поэтому многим она занимается, возможно, помогают старшая сестра с мужем). С одной стороны, в отказе не фигурировало явное “я С ТОБОЙ не пойду”, как в случае с поездкой, с другой – она не предложила альтернативных дат, так что может отказала именно мне, просто вежливо.

Сейчас я в замешательстве и не понимаю, что делать дальше. Я занимаюсь работой, хобби, встречаюсь с друзьями, немного знакомился с женщинами, даже очень красивыми – ничто и никто не может выбить ее из головы. Я постоянно и сильно скучаю по ней и влюблен в нее, но полагаю, что мой арсенал сейчас очень ограничен – мы редко видимся на общих встречах, не переписываемся, да и СЗ моя для нее похоже что невысока, чтобы увидеться тет-а-тет, не говоря уж о положительной реакции на мое признание. Полагаю, что надо растить свою СЗ у нее, но я не вижу способов это сделать.

Спасибо, что дочитали.

* – почему я периодически упоминал о прогулках с собакой – по времени это весьма долгое действо было, час, а то и больше