“Володь, выруби его”. “Схемы” восстановили видео нападения работников “Укрэксимбанка” на съемочную группу
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Как отметили в программе, журналист Кирилл Овсяный спрашивал Мецгера о многомиллионном кредите, выданном банком.
“Закончите интервью, потому что это что-то… какая-то дурня началась”, – отреагировал глава “Укрэксимбанка”.
Овсяный предложил Мецгеру оставить документы для ознакомления, на что он ответил, что знает их.
“И эти документы также по “ДНР”? – уточнил журналист. – Можете прокомментировать? Проверялась ли эта компания, этот человек, которому предоставлялся кредит государственным банком?”
В это время директор департамента информполитики финучреждения Владимир Пикалов начал мешать сьемке.
Мецгер заявил, что “уже ничего не хочет комментировать”.
“Володь, выруби его, пожалуйста. Что он [оператор] тут ходит?” – обратился к Пикалову глава “Укрэксимбанка”.
На видео слышно, как Овсяный просить отдать микрофон.
“Не-не. Подождите-подождите, – закрыв дверь, сказал Мецгер. – У ребят остается эта пленка. Они ее завтра выложат, да?”
Он заявил, что против интервью и не дает на него согласие.
Пикалов, в свою очередь, пригрозил СМИ судом, обвинив в “провокации”.
“Вы себе позволяете сейчас по факту обвинять председателя правления госбанка”, – сказал он.
Овсяный подчеркнул, что задавал вопрос, но Пикалов настаивал на своем.
“Вы не задали вопрос. Это был вопрос с тычком каких-то документов в лицо”, – добавил он.
Журналист “Схем” сказал, что у него в руках генеральный договор, и предложил Пикалову его проверить.
“Можем. Но зачем нам проверять, если вы уже ведете себя непрофессионально?” – ответил Пикалов.
В это время Мецгер обратил внимание на оператора СМИ.
“Пишешь? – переспросил он сотрудника “Схем”. – В смысле, нет, они пишут все это. Чего, охренели, что ли, вообще? Я сказал: я запрещаю давать интервью. Я вам не даю согласия на запись. Давай забирайте камеру. Игорь (сотрудник банка. – “ГОРДОН”), забери у них камеру к чертовой матери. Охерели”.
После этого, как видно на видео, камера начинает двигаться в стороны. На фоне слышно, как говорит Мецгер: “Кассеты повытягивайте”.
“Никто никуда эту штуку не вынесет. Ну вас просили – а что вы хотели? Ребята, вы думаете, так это что, шутки?” – сказал Пикалов.
В это время на фоне слышно, как оператора толкают, видно сотрудника банка, а позже – и оператора, скрученного на диване.
“Чего вы его бьете? Что происходит? Скрутили моего оператора. Его скрутил охранник. Вот он его держит… и ему сейчас сломает руку. Зачем вы это делаете?” – спросил Овсяный.
После инцидента журналист сказал: “Вы понимаете, что это будет скандал? Вы скручиваете моего оператора… Забираете у нас камеры… То есть вы меня сейчас не выпускаете – правильно ли я понимаю?”
“Нет”, – ответил Пикалов.
Мецгер в этот момент сказал, чтобы с “айтишниками вычистили все говно” (видеозапись. – “ГОРДОН”).
“Почистить полностью, в ноль, абсолютно все”, – добавил сотрудник банка. Другой работник ответил, что понял.
После этого сотрудники “Укрэксимбанка” унесли технику СМИ, но не выключили режим записи. Между ними слышен разговор, что надо вытереть все с видеокамеры. После этого камера выключилась.
Редакция программы “Схемы” заявила, что готова предоставить правоохранителям все восстановленные записи.
ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:
Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете.
По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Мецгер приказал охране “убрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.
Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью.
В “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”. При этом в банке утверждают, что в действиях журналиста были “признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации” (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).
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