Шмыгаль: Сегодня предложений в правительстве для Авакова нет

Журналисты сказали, что Авакова могли рассматривать на замену вице-премьеру – министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегу Урускому. На это Шмыгаль ответил: “Ничего об этой инициативе не знаю. Мы с господином Аваковым не общались, никаких вопросов не обсуждали, и сегодня предложений в правительстве для него нет”.

СМИ ранее писали, что Уруский, а также несколько других министров находятся под угрозой увольнения. По информации “РБК-Украина”, на место Уруского рассматривали главу комитета Верховной Рады по экономическому развитию, депутата от “Слуги народа” Дмитрия Наталуху.

Контекст:

Аваков возглавлял МВД Украины больше семи с половиной лет – с февраля 2014 года. 13 июля он подал заявление об отставке с должности. Его попросил об этом президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Сейчас министерство возглавляет бывший народный депутат от “Слуги народа” Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил Зеленский, 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

В день подачи заявления об отставке Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена главы Минобороны Андрея Тарана, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов “минимум к троим” министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью. Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Издание “Телеграф” 6 сентября со ссылкой на свои источники писало об обсуждении отставки Тарана, Малюськи, Уруского, министра социальной политики Марины Лазебной и министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова.

Шмыгаль 14 сентября заявлял, что у него нет претензий к членам Кабмина.

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