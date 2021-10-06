Оксана Пушкина выразила надежду на полный запрет «Мужского государства»

«Надеюсь, прокуратура доведет дело «Мужского государства» до конца. Такие персонажи, как Поздняков, сеют в стране ненависть, агрессию, они безнаказанно занимаются пропагандой насилия», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Оксана Пушкина. Ранее прокуратура Нижегородской области потребовала признать экстремистской организацией «Мужское государство».

«Выражаю уважение нижегородской прокуратуре! Есть еще в стране неравнодушные и принципиальные профессионалы. Надеюсь, они доведут дело до логического конца, – сообщила депутат Госдумы седьмого созыва, телеведущая Оксана Пушкина. – Только объединение решительных профессионалов, понимающих, насколько опасен Поздняков и ему подобные, могут дать им серьезный законодательный отпор».

Пушкина подчеркнула, что «нет никого агрессивнее и страшнее ортодоксальных блюстителей «нравственности», какими считают себя такие люди, как Поздняков. «Чаще всего именно они провоцируют нетерпимость и ксенофобию, которая развязывает руки садистам и насильникам. Такие люди продолжают безнаказанно унижать людей. В них заметен чудовищный уровень скрытой агрессии», – подытожила депутат.

Во вторник прокуратура Нижегородской области потребовала признать экстремистской организацией и запретить объединение «Мужское государство», информирует РИА «Новости». На сайте областного суда сообщается о регистрации иска 1 октября и передаче материалов судье Анне Беловой.

Напомним, что в конце августа Пушкина направила обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову, попросив его вновь проверить деятельность радикального движения «Мужское государство». Об этом сообщило РЕН ТВ. Ранее в СМИ появилась информация о том, что националистическое движение «Мужское государство» устроило в блогосфере атаку на сеть доставки ресторанов «Тануки» из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. В СМИ также публиковали сообщения о жизни девушек, ставших жертвами травли со стороны активистов движения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что правоохранителям необходимо реагировать на действия «Мужского государства», если в них усматриваются нарушения закона.

Общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу, владелица сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова призывала судить активистов «Мужского государства» за пропаганду нацизма и действия экстремистского характера. Соответствующие запросы она направляла в прокуратуру, Следственный комитет и Роскомнадзор.

«Мужское государство» пока ничего не погубило, к сожалению. Я с требованием прокуратуры согласна. Надеюсь, все же оно будет реализовано», – сообщила Татулова газете ВЗГЛЯД.

В декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова к двум годам лишения свободы условно за «действия экстремистской направленности». Позднее его освободили от наказания из-за частичной декриминализации статьи 282 УК.

Эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов уверен, что атаки «Мужского государства» на крупные ресторанные сети не стали поводом для прокуроров заняться этой организацией: «Скорее всего, травля ресторанов была заказана конкурентами. Возможно, они просто взяли деньги и отработали».

«Нижегородская прокуратура оказалась на острие социального гражданского реагирования. Интересно посмотреть, какие доказательства она предъявит в суде. Ведь деятельность «Мужского государства» немного необычна. Это же не выход на площадь, не раздача листовок и плакатов. Все ограничивалось реакцией в соцсетях», – отметил эксперт.

Гораздо интереснее будет услышать прокурорскую оценку тех идеологических тезисов, на которые опирается «Мужское государство». «Мы знаем про запрещенные в РФ организации, которые работают в соцсетях, но сейчас появилось социальное сообщество, которое эксплуатирует вроде бы интересное название, но вместе с тем оно тоже, на мой взгляд, попахивает экстремизмом», – отметил собеседник.