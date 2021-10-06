 

Посольство РФ обратилось к властям Франции после задержания судна с россиянами

06.10.2021, 0:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийское посольство во Франции обратилось к властям страны после сообщений о задержании судна в Дюнкерке, на борту которого, возможно, есть россияне, сообщил пресс-секретарь посольства Александр Макогонов.

«Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу», – сообщил представитель дипмиссии РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что в порту Дюнкерка задержали экипаж судна, в том числе якобы российских моряков, на борту судна нашли более 1 т кокаина.

Капитаном судна, по данным прессы, был житель Румынии, экипаж состоял из 20 человек, в числе которых – россияне, украинцы, филиппинцы и граждане Эфиопии.



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