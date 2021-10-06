 

Блинкен дал оценку отношениям США и Китая

06.10.2021, 0:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОтношения Соединенных Штатов с Китаем очень сложные, они включают в себя аспекты соревнования, сотрудничества и конфликта, сообщил американский госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2.

«Отношения с Китаем для нас, для Франции и для многих других стран очень сложные, они сопряжены со множеством последствий», – сказал Блинкен. «Эти отношения невозможно охарактеризовать одной фразой. В них присутствуют аспекты состязания, сотрудничества и конфликта», – приводит слова госсекретаря ТАСС.

«Но какой бы аспект не присутствовал, мы должны работать вместе с другими странами, нашими партнерами и союзниками, чтобы реагировать на вызовы, но также искать пути для работы с Китаем, что также представляется важным», – подчеркнул он.

Во вторник США обвинили Китай в подрыве мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав Пекин «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня». В сентябре Китай обвинил страны AUKUS (Австралия, Британия и США) в подрыве региональной безопасности.

В августе вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) обвинила Китай в создании угроз в Южно-Китайском море. В конце июля американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман предсказали будущий конфликт планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море.



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