 

В Одесской области военные попали в аварию, несколько человек пострадали

05.10.2021, 23:44, Новости дня
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ДТП произошло возле села Крыжановка. По предварительным данным, водитель Lexus, который ехал с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором было трое военнослужащих.

Всех участников аварии забрала машина скорой помощи. Пассажирка Lexus 1967 года рождения находится в тяжелом состоянии. Мужчины 1965, 1976, 1996 и 1994 годов рождения получили небольшие травмы, отметили правоохранители.

Полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51–85 тыс. грн), исправительных работ на срок до двух лет, ареста до шести месяцев или ограничения свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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