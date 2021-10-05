США выступили за общеправительственный диалог с Россией по кибербезопасности

Соединенные Штаты и РФ должны вести диалог по кибербезопасности в рамках общеправительственных усилий, сообщила руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Джен Истерли в интервью The Washington Post.

«[Хакерские атаки – ] это трудная, сложная проблема. Что касается разговора президента [США ДжоБайдена] с Россией, [то] я думаю, что это (диалог по кибербезопасности) действительно должно быть в рамках общеправительственных усилий», – приводит ТАСС ответ руководителя CISA, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности США, на вопрос о ходе российско-американского диалога по кибербезопасности, который был запущен по итогам июньской встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила на тему произошедшего в понедельник сбоя в работе американских соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, который привел к тому, что глава Facebook, Inc. Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и утратил пятую позицию в рейтинге богатейших людей мира. Во вторник Роскомнадзор сообщил, что американские соцсети Facebook и Instagram по требованию российских властей удалили публикации с запрещенным в РФ контентом.

В начале сентября заместитель помощника Байдена по нацбезопасности Энн Нюбергер сообщала, что консультации РФ и США в сфере кибербезопасности продолжаются.