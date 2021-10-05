Финалистка конкурса «Учитель года» рассказала о снижении бюрократии в школах

«По сравнению с предыдущими годами бюрократическая нагрузка заметно снизилась. Этому способствовало появление электронного журнала», – рассказала газете ВЗГЛЯД Мария Голованова, лауреат конкурса «Учитель года». Ранее президент призвал Госдуму и правительство добиться снижения бюрократической нагрузки на педагогов.

Прямо во время конкурса состоялась встреча участников конкурса с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, сообщила Голованова. «Сергеем Сергеевич задал там вопрос по поводу излишней отчетности, которой приходится заниматься учителям. Коллеги высказались – и по итогам разговора он сформулировал и отправил в регионы письмо с разъяснениями по дальнейшему снижению бюрократической нагрузки, – где она еще осталась. То есть на уровне министерства принимаются уже все меры. Возможно, на местах что-то еще буксует».

Избавить педагогов от ведения лишней отчетности во многом помогло появление в классах онлайн-журналов, считает Голованова. «Электронный дневник намного удобнее, чем дневник бумажный. Скажем, там есть возможность формирования отчета по окончанию четверти и учебного года. Единственное, для чего бумажный журнал еще ведется в начальных классах – это попытка приучить детей к тому, чтобы фиксировать информацию на бумаге. Но мы все равно при этом домашнее задание проговариваем. Всегда его пишем на доске, а не только в электронном дневнике», – добавила учительница.

Во вторник в московском историческом парке «Россия – моя история» были объявлены итоги конкурса «Учитель года – 2021». Конкурс традиционно приурочен к профессиональному празднику учителей. На этот раз его выиграла преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева. Вместе с ней в финал также прошли учитель английского языка казанской гимназии №122 имени Зайцевой Мария Голованова, преподаватель физики из Москвы Артем Барат, учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, а также учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко.

Как сообщает «Комсомольская правда», все пять лауреатов – финалистов конкурса, в том числе и Голованова не только были награждены малым «Хрустальным пеликаном» (символ всероссийского конкурса «Учитель года»), но и также получили возможность стать на общественных началах советниками главы Минпросвещения России.

Президент Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса выразил надежду, что депутаты Госдумы совместно с правительством доведут до конца работу по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Он напомнил, что в ходе избирательной кампании встречался с кандидатами в депутаты Госдумы, в том числе – от партии «Единая Россия», и глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева подняла тему излишней бюрократии в школе. «Мы договорились о том, что там, где это неоправданно, эта нагрузка должна быть сокращена», – сказал президент.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что правительство страны разрабатывает постановление, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций. Матвиенко предположила, что в рамках пилотного проекта зарплаты учителям изменят в шести регионах России. Как напоминает «Российская газета», еще в прошлом году Совфед рекомендовал правительству ввести единую систему оплаты труда педагогических работников дошкольных и школьных образовательных организаций.

Проблема разницы в оплате труда учителей в провинции и в столицах, остается острой, считает Голованова.

«По регионам средняя зарплата педагогов практически не отличается. А с Москвой и с Петербургом разница колоссальная.

Конечно, мы понимаем, что это крупные мегаполисы. Москва – центр Российской Федерации. Но в то же время возникает вопрос, почему за одинаковую работу с абсолютно такими же детьми оплата труда отличается порой в разы. Конечно, этот вопрос интересует всех педагогов», – сообщила учительница. При этом сама Голованова не стремится перебраться в столицу. «Даже такой мысли не возникало! Фактор зарплаты не на первом, не на втором и даже не на третьем месте. Те, кому нужны деньги, наверное, уезжают в Москву. Мы в своих регионах верны своим школам», – сообщила она.

Главная мотивация, по словам Головановой, это видеть результаты своего труда. «Нужно вкладывать максимум усилий, эмоций в свою работу. Если уроки интересные, то у детей возникает мотивация, а если есть мотивация, то есть результат. А если есть результат, это стимул для учителя каждый день приходить на работу», – отметила финалистка конкурса.

Кроме уровня оплаты труда, другой проблемой Голованова считает уровень педагогического образования. «То, что преподают в вузах – педагогика, методика, собственно предмет, часто оторвано от реальности. Когда студент приходит в школу, он обнаруживает, что его знания не всегда хорошо ложатся на практику. Мне кажется, наравне с вузовскими преподавателями студенты должны больше общаться с учителями, то есть с практиками. Другого способа подготовить квалифицированного выпускника, чтобы ему в школе было потом комфортно, просто нет», – предлагает Голованова.

«Студенты часто приходят в школу с большим энтузиазмом, но когда они сталкиваются с практикой, возникает чувство страха – страха перед ответственностью. Если они будут иметь больший доступ в школы с самых первых курсов, то будут готовы к тому, что не всегда реалии совпадают с теорией», – подытожила лауреат конкурса.