«Комсомольская правда» решила закрыть представительство в Белоруссии

Издание «Комсомольская правда» сообщило о закрытии представительства в Минске.

«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске», – говорится в сообщении редколлегии «Комсомольской правды» на сайте издания.

Отмечается, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях «Комсомольской правды».

В свою очередь глава Союза журналистов РФ (СЖР) Владимир Соловьев выразил сожаление в связи с закрытием представительства «Комсомольской правды» в Белоруссии. «В этой ситуации можно выразить только сожаление в связи с тем, что одна из крупнейших российских газет покидает своих читателей в братской Белоруссии», – приводит слова Соловьева ТАСС.

При этом глава СЖР выразил надежду на то, что содержащийся под стражей журналист «Комсомолки» в Белоруссии Геннадий Можейко «в самое ближайшее время вернется к своим родным», а «Комсомольская правда» «возобновит работу в соседней республике».

Секретарь СЖР Тимур Шафир в свою очередь отметил, что «закрытие и прекращение деятельности любого СМИ в подобной обстановке являются тревожным сигналом». «Надеемся, что в процессе ликвидации представительства все соответствующие трудовые и финансовые обязательства перед сотрудниками представительства будут соблюдены, а задержанный в Минске журналист «Комсомольской правды» Можейко продолжит получать поддержку от своих коллег», – отметил он.

Накануне в «Комсомольской правде» сообщили о задержании журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. В незарегистрированном правозащитном центре «Весна» сообщили, что Можейко написал статью о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии, из-за этого материала, предположительно, заблокировали сайт «КП в Беларуси». Тем временем Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. В МИД РФ отметили, что «речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии», а также призвали власти Белоруссии соблюдать права журналистов в республике.

Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ безнаказанным это не останется. Проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством.