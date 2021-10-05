WP – «так и не навели порядок» — ВМФ США снова уличили в коррупции

В США расследуют новое дело о коррупции в Военно-морском флоте, пишет The Washington Post. Как передаёт газета, подрядчика ВМС обвиняют в завышении стоимости своих услуг по меньшей мере на $50 млн, а также даче взяток наличными чиновникам ВМС. Как подчёркивает издание, это уже второй коррупционный скандал, в котором оказался замешан американский флот за последние несколько лет, хотя после прошлого уголовного дела руководство ВМС обещало навести порядок в делах.



Reuters

Федеральные службы расследуют новое дело о коррупции в ВМС США, пишет The Washington Post. Оборонному подрядчику предъявлены обвинения в даче взятки наличными и обмане ВМС по меньшей мере на $50 миллионов в ходе выполнения обязательств по обслуживанию американских судов в иностранных портах, передаёт газета со ссылкой на обнародованные судебные протоколы.

Министерство юстиции пытается экстрадировать подрядчика: исполнительного директора компании Multinational Logistics Services (MLS) Фрэнка Рафарачи — с Мальты, где он был арестован на прошлой неделе после того, как был объявлен в международный розыск. Начиная с 2010 года Военно-морской флот США и федеральные агентства заключили с MLS контракты на сумму около $1,3 миллиардов на пополнение запасов и дозаправку военных кораблей США на Ближнем Востоке, в Азии и других регионах.

Согласно ордеру на арест, выданному на прошлой неделе в окружном суде США в Вашингтоне, Рафарачи и MLS обманули Военно-морской флот по меньшей мере на $50 млн, завышая счета за портовые услуги в период с 2011-го по 2018 год. В одном случае, как показали судебные документы, когда авианосец USS Carl Vinson находился в Бахрейне в январе 2015 года, MLS выставила флоту счёт на сумму более $231 тыс. на оплату «портовых сборов», хотя портовое управление Манамы выставило счёт на сумму всего $12 686.

Федеральные власти также добиваются экстрадиции Рафарачи по подозрению в отмывании денег и взяточничестве, пишет газета. В ордере на арест утверждается, что в августе 2015 года в столице Бахрейна он встретился с неназванным чиновником ВМС США, передал ему конверт с $20 тыс. наличными и пожелал «продолжать хорошую работу». Три года спустя в отеле Майами Рафарачи передал тому же американскому чиновнику ещё один конверт, в котором, согласно ордеру на арест, содержалось $13 500. Судебные документы показывают, что чиновник признал себя виновным в июне по обвинению во взяточничестве в окружном суде США в Вашингтоне и согласился сотрудничать со следствием. Его личность и материалы уголовного дела не разглашаются.

Во многих отношениях обвинения против Рафарачи и MLS схожи с другим коррупционным скандалом, сотрясающим Военно-морской флот США с 2013 года, отмечает издание. Тогда малайзийский оборонный подрядчик Леонард Гленн Фрэнсис признал себя виновным в подкупе десятков чиновников Военно-морского флота наличными деньгами, проститутками, экстравагантными блюдами и другими услугами, чтобы получить возможность завышать стоимость портовых услуг для ВМС США в Азии. Под следствие попали несколько сотен чиновников Военно-морского флота, а 27 человек признали себя виновными в федеральном суде по обвинениям, связанным с коррупцией. Ещё семь обвиняемых — все действующие или отставные офицеры Военно-морского флота — должны предстать перед судом в Сан-Диего в феврале.

Как напоминает газета, в ответ на прошлый скандал руководство Военно-морского флота пообещало навести порядок в своих подрядах, однако дело против Рафарачи показывает, что коррупция сохраняется. MLS получила множество государственных контрактов США, которыми занималась сингапурская фирма Фрэнсиса Glenn Defense Marine Asia, и стала крупнейшим поставщиком портовых услуг для военно-морского флота в мире, пишет WP.

Экстрадиция иностранных оборонных подрядчиков в Соединённые Штаты может быть трудной задачей, отмечает издание. Гражданин Малайзии Френсис был арестован в ходе спецоперации в 2013 году, после того как агенты морской полиции и Службы уголовных расследований Минобороны США заманили его в Сан-Диего под предлогом встречи с адмиралами ВМС для обсуждения расширения возможностей для сотрудничества.

Федеральные агенты отслеживали передвижения Рафарачи и в прошлом месяце узнали, что он планирует короткий визит на Мальту, где находится штаб-квартира MLS. Подозреваемый прибыл на остров 26 сентября и был арестован несколькими часами позже местными властями в отеле на восточном побережье недалеко от столицы. Однако после этого попытки мальтийских и американских чиновников удержать его под стражей потерпели неудачу. Во время первой явки Рафарачи в суд 27 сентября мальтийский судья постановил, что бизнесмен может оставаться на свободе, пока продолжается процедура его экстрадиции, пишет газета.