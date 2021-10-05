 

Bloomberg – Цукерберг за несколько часов потерял более $6 млрд

05.10.2021, 23:08, Новости дня
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Всего за несколько часов глава Facebook Марк Цукерберг потерял более $6 млрд, пишет Bloomberg. Произошло это по двум причинам: во-первых, из-за глобального сбоя продуктов корпорации, во-вторых, из-за выступления разоблачительницы, рассказавшей о проблемах ИТ-гиганта.


Reuters

Личное состояние Марка Цукерберга за несколько часов сократилось более чем на $6 млрд, в результате чего он опустился на одну строчку ниже в списке самых богатых людей мира, пишет Bloomberg.

Произошло это, во-первых, в связи с выступлением разоблачительницы, которая менее месяца назад предоставила изданию The Wall Street Journal данные о целом перечне проблем, связанных с платформами Facebook, а также из-за недавнего сбоя в работе флагманских продуктов корпорации.

Из-за активной продажи акций ИТ-гиганта их цена в понедельник снизилась на 4,9%. В целом с середины сентября их стоимость упала на 15%.

Как итог, состояние Цукерберга сократилось до $121,6 млрд, из-за чего в рейтинге миллиардеров, публикуемом изданием Bloomberg, он опустился на 5-ю строчку, пропустив вперёд Билла Гейтса. При этом несколько недель назад его состояние оценивалось почти в $140 млрд.

Как напоминает Bloomberg, 13 сентября The Wall Street Journal начал публиковать серию материалов, основанных на внутренних документах Facebook, из которых было видно, что компания знала о широком спектре проблем с его продуктами. Среди этих проблем — вред Instagram для психического здоровья девочек-подростков и дезинформация о беспорядках на Капитолийском холме 6 января.

При этом в публичном пространстве компания преуменьшала значение этих проблем.

Эти публикации привлекли внимание официальных лиц США, и в понедельник разоблачительница раскрыла свою личность.
 
В ответ компания Facebook подчеркнула, что проблемы, с которыми сталкиваются её продукты, являются сложными и вызваны не только технологиями.

 



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