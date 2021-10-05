В МИД Украины призвали страны – члены ООН присоединяться к Крымской платформе

“Мы приглашаем присоединяться к этой международной платформе, чтобы прекратить грубые нарушения прав человека и восстановить уважение к международному праву”, – отметила Джапарова.

Она выразила надежду, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в частности, из мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине будет активно участвовать в реализации целей Крымской платформы.

Джапарова подчеркнула, что украинцы, которые проживают в условиях российской оккупации в Крыму и на Донбассе, лишены основных прав и свобод.

“На временно оккупированном Крымском полуострове происходят незаконные обыски, аресты, задержания, исчезновения, пытки в местах лишения свободы”, – добавила первый замминистра МИД.

По словам Джапаровой, так называемые выборы в Крыму в Госдуму РФ нелегитимны, а их результаты – ничтожные, так как полуостров является неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу “не имеющей перспектив русофобской акцией” и заявили, что участие других стран в инициативе “неизбежно отразится на наших отношениях”.

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве “реакцией российской стороны удовлетворены”.

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

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