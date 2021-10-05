Нижегородская команда одержала победу в чемпионате по программированию

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05.10.2021, 22:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрограммисты из Нижнего Новгорода стали абсолютными победителями Международного студенческого чемпионата по программированию (International Collegiate Programming Contest, ICPC), сообщили в Минцифры.

«В этом году в отборочных турнирах приняли участие более 60 тыс. студентов из 115 стран. В финал вышли лишь 350 представителей из более чем 40 государств. 119 команд сражались за победу, жюри выбрало лучших. РФ на чемпионате побеждает восемь лет подряд. И сегодня мы горды, что Кубок остается в России, у команды из Нижнего Новгорода», – цитирует вице-премьера Дмитрия Чернышенко ТАСС.

Две российских команды (МФТИ и ИТМО) получили золотые медали, а бронзовая ушла Высшей школе экономики.

Замглавы Минцифры Максим Паршин добавил, что российские программисты уже 14 раз становились абсолютными чемпионами мира, они завоевали 80 комплектов медалей, 33 – золотые.

«И сегодня мы снова с гордостью и радостью наблюдаем победу российских команд. Невозможно переоценить значение чемпионата для развития сферы информационных технологий, для программистского сообщества», – сказал Паршин.

ICPC проводится с 1977 года, в 2021 году Россию представляли 15 команд из Москвы, Петербурга, Казани, Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда и Ижевска.   



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