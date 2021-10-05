Российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей на ЧМ

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05.10.2021, 22:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские борцы вольного стиля стали обладателями трех золотых, одной серебряной и четырех бронзовых медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе в Осло.

В последний день соревнований по вольной борьбе пятикратным чемпионом мира стал Абдулрашид Садулаев, который в финальной схватке победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:0, бронзовыми призерами стали украинец Магомед Закариев и иранец Моджтаба Голей. Садулаев и Снайдер в четвертый раз встретились в финале крупного международного турнира, житель России одержал третью победу. Также во вторник бронзовую награду завоевал Евгений Жербаев (до 70 кг), который со счетом 6:0 победил армянского борца Армана Андреасяна. Чемпионом мира в этой категории стал представляющий Польшу Магомедмурад Гаджиев, серебряным призером – Эрназар Акматалиев из Киргизии, еще одна бронза на счету грузина Зураби Якобишвили, передает ТАСС.

Ранее чемпионами мира стали Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг), серебро на счету Магомеда Курбанова (до 92 кг), бронзовые награды завоевали Тимур Бижоев (до 74 кг), Радик Валиев (до 79 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг).

Также во вторник состоялись первые медальные схватки у женщин. Россиянка Ольга Хорошавцева (до 55 кг) не сумела завоевать бронзовую награду, уступив в схватке за третье место украинке Александре Хоменец. Алина Касабиева (до 62 кг) проиграла в четвертьфинале Кайле Миракл из США, а затем уступила в утешительной схватке представительнице Монголии Гантуе Энхбат, что не позволило россиянке побороться за бронзу.

У женщин во вторник помимо этого состоялись квалификационные схватки: Анжелика Ветошкина (до 53 кг) и Динара Кудаева (до 65 кг) уступили в 1/8 финала, Марина Суровцева (до 76 кг) – в четвертьфинале, Надежда Соколова (до 50 кг) проиграла в полуфинале и в среду поборется за бронзовую медаль.

В медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе лидирует сборная США, которая завоевала три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Второй идет команда Ирана (3-3-1), третьей – сборная РФ (3-1-4). Чемпионат мира по спортивной борьбе 10 октября.

Напомним также, в прошлую субботу женская сборная РФ победила в чемпионате мира по шахматам.



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