 

Левый берег – Саакашвили объявил себя «личным узником Путина»

05.10.2021, 22:14, Новости дня
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Михаил Саакашвили обнародовал письмо в адрес Владимира Зеленского, в котором назвал себя «личным узником Путина». Как передаёт «Левый берег», Саакашвили также поблагодарил украинского президента за принципиальную позицию по поводу его «незаконного ареста и заключения по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме РФ не признаёт никто в мире».


Reuters

Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили обнародовал письмо в адрес Владимира Зеленского. Как передаёт «Левый берег», на странице Саакашвили в Facebook, которую после его ареста ведут сторонники политика, говорится, что экс-президент считает себя «личным узником Путина» и очень высоко ценит принципиальную позицию Зеленского.

«Уважаемый Владимир Александрович! Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заключение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме РФ не признаёт никто в мире.

Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провёл много лет своей жизни и где у меня есть семья, и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность добавить свой скромный вклад в исторические изменения и реформы, которые вы проводите. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — написал Саакашвили.

Как напоминает издание, Саакашвили задержали в пятницу 1 октября, после того как бывший президент Грузии накануне парламентских выборов приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители доставили его в изолятор. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключённым и заявил о начале голодовки.



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