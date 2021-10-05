В Молдове открыли уголовное дело на генпрокурора и задержали его

По его словам, также приостановлены полномочия заместителя генпрокурора.

“Сейчас у нас нет руководства прокуратуры. Хотя закон предусматривает, что Высший совет прокуроров созывает заседание в течение пяти дней после такой ситуации, я считаю необходимым созвать внеочередное заседание сегодня, чтобы выбрать и предложить временного генерального прокурора президенту страны”, – написал Литвиненко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1136868120171953&id=100015463279463

Жалобу на Стояногло, после рассмотрения которой прокурор антикоррупционной прокуратуры решил открыть дело, подал депутат от партии PAS Лилиан Карп, пишет NewsMaker. Депутат обвинил генпрокурора в том, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, внес в закон “О борьбе с отмыванием денег” фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме “Ландромат” и получить от этого прибыль.

Кроме этого, Стояногло обвиняют в незаконном отказе прокуратуры от обвинений в адрес экс-депутата и миллионера Вячеслава Платона, а также в том, что на жену генпрокурора в январе 2021 года переоформили две компании, принадлежавшие Платону. Карп утверждает, что хотя Платон заявлял, что компании переписали по ошибке, жена генпрокурора до сих пор их бенефициар.

В Генпрокуратуре страны прошли обыски, сообщили местные СМИ. Агентство Privesc.Eu Moldova опубликовало видео, как в здание заходят сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ).

https://www.facebook.com/privesc.eu.moldova/videos/898603801032968/

Отстраненного генпрокурора вывели из здания в сопровождении пяти сотрудников СИБ в масках, сообщило издание NewsMaker. Прокурор, который ведет дело, сказал журналистам, что единственный задержанный по этому делу – Стояногло. Остальные детали он обещал сообщить позже.

Контекст:

Бизнесмена Вячеслава Платона задержали и арестовали в Киеве летом 2016 года, после того, как он был объявлен в международный розыск по запросу властей Молдовы.

Его обвиняли в хищениях из банка Banca de Economii и отмывании украденных денег. По данным прокуратуры, личная выгода Платона составила 800 млн леев (около $40,3 млн).

Адвокаты Платона заявляли, что их подзащитного нельзя экстрадировать, поскольку у него есть паспорт Украины. Но предпринимателя отправили в Кишинев, где в 2017 году приговорили к 18 годам тюрьмы.

Однако в 2020 году Стояногло заявил, что дело против Платона сфальсифицировано. Дело отправили на пересмотр, а бизнесмена освободили из-под стражи. В мае 2021 года прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сняла с Вячеслава Платона все обвинения по делу о банковском мошенничестве, сообщало издание Cenzura. Пересмотр дела в суде еще продолжается.

Глава государства Майя Санду раскритиковала решение прокуратуры, заявив, что “группировка Платона представляет опасность для государственной безопасности”.

—