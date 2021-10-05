 

В Молдове открыли уголовное дело на генпрокурора и задержали его

05.10.2021, 21:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, также приостановлены полномочия заместителя генпрокурора.

“Сейчас у нас нет руководства прокуратуры. Хотя закон предусматривает, что Высший совет прокуроров созывает заседание в течение пяти дней после такой ситуации, я считаю необходимым созвать внеочередное заседание сегодня, чтобы выбрать и предложить временного генерального прокурора президенту страны”, – написал Литвиненко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1136868120171953&id=100015463279463

Жалобу на Стояногло, после рассмотрения которой прокурор антикоррупционной прокуратуры решил открыть дело, подал депутат от партии PAS Лилиан Карп, пишет NewsMaker. Депутат обвинил генпрокурора в том, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, внес в закон “О борьбе с отмыванием денег” фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме “Ландромат” и получить от этого прибыль.

Кроме этого, Стояногло обвиняют в незаконном отказе прокуратуры от обвинений в адрес экс-депутата и миллионера Вячеслава Платона, а также в том, что на жену генпрокурора в январе 2021 года переоформили две компании, принадлежавшие Платону. Карп утверждает, что хотя Платон заявлял, что компании переписали по ошибке, жена генпрокурора до сих пор их бенефициар.

В Генпрокуратуре страны прошли обыски, сообщили местные СМИ. Агентство Privesc.Eu Moldova опубликовало видео, как в здание заходят сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ).

https://www.facebook.com/privesc.eu.moldova/videos/898603801032968/

Отстраненного генпрокурора вывели из здания в сопровождении пяти сотрудников СИБ в масках, сообщило издание NewsMaker. Прокурор, который ведет дело, сказал журналистам, что единственный задержанный по этому делу – Стояногло. Остальные детали он обещал сообщить позже.

Контекст:

Бизнесмена Вячеслава Платона задержали и арестовали в Киеве летом 2016 года, после того, как он был объявлен в международный розыск по запросу властей Молдовы. 

Его обвиняли в хищениях из банка Banca de Economii и отмывании украденных денег. По данным прокуратуры, личная выгода Платона составила 800 млн леев (около $40,3 млн).

Адвокаты Платона заявляли, что их подзащитного нельзя экстрадировать, поскольку у него есть паспорт Украины. Но предпринимателя отправили в Кишинев, где в 2017 году приговорили к 18 годам тюрьмы. 

Однако в 2020 году Стояногло заявил, что дело против Платона сфальсифицировано. Дело отправили на пересмотр, а бизнесмена освободили из-под стражи. В мае 2021 года прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сняла с Вячеслава Платона все обвинения по делу о банковском мошенничестве, сообщало издание Cenzura. Пересмотр дела в суде еще продолжается.

Глава государства Майя Санду раскритиковала решение прокуратуры, заявив, что “группировка Платона представляет опасность для государственной безопасности”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / В Украине уже более 600 тыс. случаев COVID-19

30.08 / Полиция Парижа конфисковала скутер у Депардье за вождение в нетрезвом состоянии

27.01 / В России начали допрашивать школьников из-за участия в митингах за Навального

28.01 / Испанский король выразил готовность развивать отношения с Россией

05.10 / В МИД РФ ответили на призыв сенаторов США выслать из страны 300 российских дипломатов

08.08 / Исцелявший одержимых экзорцист РПЦ умер от последствий COVID

29.01 / Защита Януковича отрицает вручение ему нового подозрения в госизмене

02.08 / Zoom выплатит пользователям $85 млн за нарушение конфиденциальности

30.09 / Алиев выдвинул условие для прекращения боев в Карабахе

29.06 / Российское оппозиционное издание “Проект” анонсировало расследование о главе МВД РФ. К журналистам пришли с обысками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика