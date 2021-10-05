“Слуга народа” хочет исключить из фракции нардепа Буймистер. Она прокомментировала

“Это депутат, которая не голосовала за закон об олигархах, точнее, голосовала красной кнопкой, и это является “красной линией” для нас. Это Людмила Буймистер, мажоритарщица по Киеву. Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не приведет к сложению мандата. Думаю, что этот вопрос тоже нужно ставить в повестку дня”, – сказал Корниенко.

Буймистер в эфире телеканала “Украина 24” заявила, что о своем возможном исключении из фракции узнала из СМИ. По словам Буймистер, личных разговоров с ней никто не вел.

Нардеп рассказала, что во время выездного заседания “слуг народа” в Трускавце (Львовская область) ей “удалось пару минут переговорить с президентом [Владимиром Зеленским], который не знал о намерениях [главы фракции “Слуга народа” в Раде] Давида Арахамии исключить меня из фракции”.

“Мы договорились о том, что мы встретимся и я расскажу, не только почему я голосовала красной кнопкой по важному законопроекту… я дам ему механизмы в рамках закона. Да, они будут немного сложнее и немного дольше процедурно, но они точно будут законными и помогут зацементировать тот результат борьбы, которого хочет достичь господин Зеленский. Он сказал, что мы в ближайшее время найдем время, и я сейчас жду подтверждения такой встречи”, – отметила Буймистер.

Нардеп также заявила о нарушениях во время голосования в Раде за закон об олигархах, назвав его “цирком” в стенах парламента.

Пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук сообщала в Telegram 3 октября, что во время вечеринки в Трускавце нардепам от “Слуги народа” вручили награды в рамках премии “Слугам по заслугам”.

В частности, Буймистер получила награду “Красная кнопка года” – “за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты”.

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Согласно опубликованным данным на сайте парламента, Буймистер – единственный нардеп во фракции “Слуга народа”, кто проголосовал против принятия закона. Буймистер также не голосовала за законопроект об олигархах в первом чтении.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции “Голос” Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства спикера Рады Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе Зеленского об олигархах.

Первый замглавы парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе Зеленского об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен заветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или же подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

Ранее партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в НАПК.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. В комиссии “настаивали” не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом западным партнерам.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. Спикер добавил, что подпишет документ, когда получит его “корректный текст”.

Буймистер была избрана в Раду мажоритарному округу №223 (Киев), она баллотировалась от “Слуги народа”, отмечается на сайте ЦИК. Поэтому в случае исключения из фракции она не потеряет депутатский мандат.

Как сообщает LB.ua, в 2012–2018 годах Буймистер была директором компании GSG, которая относится к корпорации “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД).

—