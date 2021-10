“О нападении ни слова, еще и обвинили”. В “Схемах” удивлены комментарием “Укрэксимбанка” об инциденте с журналистами

“О самом нападении – ни слова. Наоборот, говорят, “журналист с оператором безо всякого препятствования покинули помещение банка”. О том, что сотрудники банка по приказу председателя правления удалили видео с флешек из наших камер, тоже ни слова. Более того, еще и обвинили журналиста Кирилла Овсяного в “противоправном завладении информацией с ограниченным доступом (банковской тайной)” и говорят, что пожалуются на него в полицию”, – отметила Седлецкая.

По ее словам, лучшим ответом банку будет публикация расследования “Схем”, над которым редакция работает в ускоренном темпе.

“Отдельно мне очень интересно было узнать от боссов “Укрэксимбанка”, что на самом деле они вчера с нашими журналистами общались на условиях off the record (т.е. не под запись). Поясню, что такое off the rec. Это когда до начала ОБЕ стороны соглашаются на разговор на условиях “не под запись”. Когда редакция письменно просит интервью за три недели до эфира, а затем в определенный день и время приходят журналист и оператор с двумя камерами – это разговор ON the record”, – подчеркнула редактор.

Она отметила, что даже если вопросы не нравятся спикеру, в данном случае топ-менеджеру государственного банка, это не означает, что журналисты должны немедленно прекратить запись – наоборот, съемочная группа должна продолжать съемку, чтобы зафиксировать реакцию публичных лиц на вопросы по сути расследования.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10159870655677652

Контекст:

Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Мецгер приказал охране “убрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью.

В “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”. При этом в банке утверждают, что в действиях журналиста были “признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации” (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

