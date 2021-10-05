Два московских ресторана вошли в мировой топ-50

Рестораны White Rabbit и Twins Garden в Москве вошли в рейтинг 50 лучших ресторанов мира по версии зарегистрированной в Великобритании организации The World’s 50 Best Restaurants Academy, они заняли 25-е и 30-е места соответственно.

В академии считают, что White Rabbit – лучший московский ресторан для обеда «с красивым, захватывающим панорамным видом на Москву с 16-го этажа», а также место, куда стоит прийти за «изобретательной кухней с использованием русских ингредиентов» шеф-повара Владимира Мухина, передает ТАСС.

Среди блюд, которые подают в White Rabbit, в академии отметили мидии, ялтинский лук и яблочное пюре, соус из гребешков, груши и морских водорослей, а также карамельные помидоры с муссом из авокадо.

Что касается Twins garden, в академии отметили концепцию ресторана: 70% продуктов, используемых для приготовления блюд, поставляет подмосковная ферма шеф-поваров братьев Ивана и Сергея Березуцких, а остатки отправляют обратно на корм животным, что делает производство практически безотходным.

Также заведение имеет одну из самых больших коллекций вин в России, а ее уникальной особенностью называются овощные вина из помидоров, моркови, пастернака и лука-порея. В меню ресторана преимущественно блюда из овощей, выращиваемых на ферме.

Лучшим рестораном в рейтинге стал копенгагенский ресторан Noma, второе место досталось Geranium, а третье – Asador Etxebarri в испанском городе Ашпе-Ачондо в провинции Бискайя.

Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants выпускается с 2002 года. Он формируется на основе оценок более тысячи экспертов в области кулинарии.

Ранее Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World’s 100 Best Cities.