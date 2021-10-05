 

Сирийский военный пострадал от минометного обстрела боевиков в Идлибе

05.10.2021, 21:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСирийский военнослужащий ранен в результате минометного обстрела боевиками позиций правительственных войск в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Мадждалая по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Дадих, получил ранение сирийский военнослужащий», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее Египет потребовал избавить Сирию от незаконного присутствия иностранных сил.

Напомним, в минувшую субботу террористы обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии. В прошлый четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на состоявшихся накануне переговорах в Сочи обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба. В Кремле подтвердили, что «тема действительно обсуждалась». «Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В прошлый понедельник система ПВО авиабазы Хмеймим сбила беспилотник, запущенный с подконтрольной боевикам территории в Идлибской зоне деэскалации. Днем ранее боевики попытались прорваться с подконтрольной Турции территории в Сирии. 20 сентября четверо сирийских военных пострадали в результате артудара со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Турции территории провинции Алеппо.



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