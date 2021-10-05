 

Специалисты признали, что у iPhone 13 Pro Max лучший дисплей среди смартфонов

05.10.2021, 21:28, Разное
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Эксперты из лаборатории DxOMark признали дисплей нового «яблочного» флагманского смартфона iPhone 13 Pro Max лучшим среди других устройств 2021 года.
В рейтинге лаборатории он набрал 99 баллов. Ближайшие конкуренты Huawei P50 Pro и Samsung Galaxy S21 Ultra заняли второе и третье место с 93 и 91 баллами соответственно. Флагманское устройство от Apple оснащено OLED-дисплеем диагональю 6,7 дюймов и разрешением 2778 х 1284 пикселей. Плотность экрана на один дюйм составляет 458 пикселей. iPhone 13 Pro Max порадует технологией адаптивной частоты обновления кадров до 120 Гц и поддержкой технологии HDR10, с соответствующей яркостью и контрастностью.

По мнению DxOMark, технические характеристики iPhone 13 Pro Max и программное обеспечение позволяют достигать отличной плавности в работе дисплея. Также он может похвастаться потрясающей цветопередачей и быстрым откликом. Устройство обеспечивает хорошую читаемость во всех условиях.

Однако даже здесь специалисты DxOMark нашли повод для критики. Они считают, что используя автоматические настройки, при чтении ночью яркость экрана не достаточна.

Источник: www.ixbt.com



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