Le Figaro – Блинкен прибыл в Париж, чтобы задобрить Францию после размолвки с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Париж с трёхдневным визитом, одной из целей которого станет восстановление доверия между странами после ссоры из-за австралийских подлодок, пишет Le Figaro. На взгляд издания, эту миссию можно будет счесть удавшейся, если Блинкена сверх запланированной программы визита примет Эммануэль Макрон. Оказывается, чтобы измерить интерес США к французскому союзнику, нужна была мощная вспышка гнева со стороны Парижа, отмечает газета.



Reuters

Менее чем через три недели после размолвки, вызванной грубым отстранением Франции от оборонного контракта с Австралией, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Париж с трёхдневным визитом, цель которого, в частности, по словам Вашингтона, состоит в «укреплении жизненно важных связей между Францией и Соединёнными Штатами», пишет Le Figaro.

Как передаёт издание, главу дипломатического ведомства США сопровождает внушительная делегация, в которую входят высокопоставленные чиновники, отвечающие за климат, торговлю, экономику и энергетику. Такой состав официально оправдывается совещанием министров Организации экономического сотрудничества и развития, которое возглавит Блинкен во вторник, однако этот «визуальный эффект» помимо прочего должен помочь «задобрить уязвлённое самолюбие французского руководства», отмечает издание.

«Мы увидим, в какой степени администрации Байдена удалось добиться этого: будет ли Энтони Блинкен принят Эммануэлем Макроном или визит останется в рамках официальной повестки дня», — пишет издание, напоминая, что в ходе поездки запланированы переговоры Блинкена с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и дипломатическим советником Елисейского дворца Эммануэлем Бонном. Таким образом, для измерения ценности, которую Вашингтон по-прежнему придаёт франко-американскому союзу, потребовалась серьёзная вспышка гнева со стороны Парижа, делает вывод газета.

Как напоминает Le Figaro, после объявления о заключении соглашения Aukus, в результате которого без предварительного уведомления был расторгнут контракт между Парижем и Канберрой стоимостью €56 миллиардов на строительство 12 подводных лодок, глава французской дипломатии назвал это «ударом в спину» и «подрывом доверительных отношений». Посол Франции в Вашингтоне Филипп Этьен был отозван «для консультаций», что стало беспрецедентным жестом недовольства для двух старых союзников. После этого Джо Байден устроил Эммануэлю Макрону сеанс «ласкотерапии» по телефону, который «почти закончился извинениями», а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что между двумя странами «могло быть больше консультаций» по этому вопросу. Тем временем Энтони Блинкен пытался спасти ситуацию, пользуясь своими личными связями с Францией, где он провёл большую часть юности.

Необычным образом за телефонной беседой президентов последовало совместное коммюнике, в котором сообщалось о начале «процесса углублённых консультаций», направленного на «восстановление доверия». Вслед за этим посол Этьен снова отправился в Вашингтон, где его в прошлый четверг принял Джейк Салливан, а в пятницу — Энтони Блинкен. По словам представителя Госдепартамента, обсуждения, которые продолжатся до среды в Париже, должны быть посвящены «безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», «климатическому кризису», стимулированию экономики после пандемии COVID-19 и «трансатлантическим отношениям», включая развитие европейского оборонного потенциала за пределами НАТО — вопрос, крайне важный для Эммануэля Макрона. Результатом могут стать заявления о консолидации американской материально-технической поддержки военным операциям Франции в Сахеле.

Как утверждается, Вашингтон также подумает о том, как включить Францию в своё новое индийско-тихоокеанское партнёрство, «не усугубляя унижения» союзника. Первоначальная жёсткость США ослабила «западный фронт», который, как утверждалось, они строили против Китая, и поставила под сомнение их приверженность союзам, замечает газета. «Мы понимаем, что потребуется время и много работы», чтобы склеить разбитую вазу», — признаёт новый заместитель государственного секретаря США по европейским делам Карен Донфрид. «Наши разговоры должны вылиться в конкретные действия», — добавляет она.