«В эпицентре противостояния авторитаризма и демократии» — CNN объяснил важность тайваньского вопроса

Китай недавно направил рекордное число военных самолётов к Тайваню — они не вторгаются непосредственно в воздушное пространство острова, но входят в опознавательную зону ПВО, передаёт CNN. Как считает глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, остров оказался в самом эпицентре конфликта между авторитаризмом и демократией и последствия этого противостояния могут затронуть не только сам регион, но и остальной мир.

Глава администрации Тайваня заявила, что если бы Пекин захватил остров, последствия были бы катастрофическими для всего региона. Тайваньский лидер Цай Инвэнь написала статью в журнале Foreign Affairs после очередного вторжения ВВС материкового Китая.

Как считает Тайвань, в понедельник по меньшей мере 56 китайских военных самолётов вошли в его опознавательную зону противовоздушной обороны — это новый рекорд. Последние новости по этой теме расскажет Уилл Рипли, который сейчас выходит с нами на связь в прямом эфире из Тайбэя. Здравствуйте, Уилл. Итак, насколько серьёзную угрозу для региона, да и остального мира представляет этот рост напряжённости между Китаем и Тайванем?

УИЛЛ РИПЛИ, корреспондент CNN: Если почитать, что написала Цай Инвэнь в Foreign Affairs, она характеризует Тайвань как… Тайвань ведь — относительно молодая демократия, люди здесь смогли действительно выбирать своих лидеров только где-то с 1992 года. И, по словам Цай, Тайвань оказался на распутье конфликта между авторитарной системой — такой, которая действует в материковом Китае, — и демократией, как в Соединённых Штатах. То есть здесь, в этой части Индо-Тихоокеанского региона, в противостоянии сошлись два титана. И, как считает Цай Инвэнь, Тайвань оказался в самом эпицентре этой идеологической битвы, исход которой, по словам политика, определит будущее — будет ли в нём множество авторитарных систем или оно будет демократическим.

И если рассматривать ситуацию в таком ключе, вопрос об этом маленьком острове с населением порядка 24 миллионов человек становится куда более важной темой.

С точки зрения Пекина, Тайвань не суверенное государство — это непокорная провинция, которую можно захватить в любой момент. С точки зрения политической верхушки здесь, на Тайване, это маленький остров, который пытается дать отпор целой махине, стремящейся её запугать.

В качестве примера тайваньцы указывают на вторжения вблизи их воздушного пространства — вроде тех, которые происходят непрерывно и со всё большим числом самолётов начиная с пятницы. Если взглянуть на список этих самолётов, то можно увидеть, что в небе вблизи острова было замечено 149 военных самолётов КНР, включая истребители, бомбардировщики, самолёты противолодочной обороны и дальнего обнаружения. Они не вторгаются непосредственно в воздушное пространство Тайваня, которое простирается до 12 морских миль (≈22 км) от побережья. Эти самолёты входят в опознавательную зону противовоздушной обороны, и тогда тайванские ВВС поднимают в воздух свои истребители, передают предупреждения по радиосвязи. А на выходных они даже опубликовали собственный пропагандистский ролик.

Я покажу вам небольшой отрезок. Таким образом они пытаются направить свой сигнал материковому Китаю и жителями самого острова.

Основной посыл этого видео заключается в том, что тайваньские ВВС будут защищать своё воздушное пространство, будут защищать Тайвань, если ему будет грозить опасность. И хотя эти полёты вблизи воздушного пространства не представляют как таковой военной угрозы, некоторые аналитики приравнивают такие действия к психологической или политической войне.

Об этом обострении напряжённости упомянул и премьер-министр Тайваня, который выступил с заявлением всего пару часов назад здесь, в Тайбэе.

СУ ЧЖЭНЬЧАН, премьер-министр Тайваня: Тайваню обязательно следует быть в состоянии боевой готовности. Китай всё больше переходит границы. Весь мир тоже видел, как Китай неоднократно нарушал спокойствие в регионе и оказывал давление на Тайвань.

УИЛЛ РИПЛИ: Китайские государственные СМИ заявили, что полёты вблизи тайваньского воздушного пространства являются частью мероприятий в честь празднования Дня образования КНР. В пятницу страна отметила 72 года с момента основания Китайской народной республики.

Но в то же время, Розмари, возможно, это ответ на активность авианосцев и военных кораблей в регионе? Сейчас там находятся военные корабли и авианосцы из целого ряда стран, в том числе Японии, США, Великобритании, Новой Зеландии и Канады — все они участвуют в различных учениях ВМС, проходящих в этой части мира. Здесь сконцентрировано много тяжёлой военной техники, и некоторые опасаются, что в таких условиях возрастают риски каких-нибудь просчётов или недопониманий.

Да. В таких ситуациях это всегда вызывает серьёзные опасения, не правда ли? С нами на связи в прямом эфире из Тайбэя был Уилл Рипли. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 05 октября 2021 года.