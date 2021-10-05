 

15 самых уродливых домов без чувства вкуса, после просмотра которых вам не захочется переезжать в дом

05.10.2021, 21:10, Разное
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Парень из Нидерландов ходит по своему городу и находит самые ужасные дома и публикует их в своем Инстаграм.

Конечно, у каждого свой стиль и свое видение прекрасного и чувство вкуса у всех свое, но есть же какие-то рамки?

Этот дом явно из какой-то задачки по геометрии

Зачем и главное почему?

Интересно, что в голове у этого архитектора?

Как вам такой голландский домик?

На него даже больно смотреть, а представляете каково изнутри?

А ведь кто-то думал, что это хорошая идея

Просто сделайте мне какой-то странный красный дом

Египтяне на месте

Зачем все так усложнять?

Никогда не пей и строй одновременно

Когда долго не мог определиться из какого материала строить дом

Как можно до такого додуматься?

Не дом, а сплошная крыша

Как вам соломенная крыша?



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