15 самых уродливых домов без чувства вкуса, после просмотра которых вам не захочется переезжать в дом
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Парень из Нидерландов ходит по своему городу и находит самые ужасные дома и публикует их в своем Инстаграм.
Конечно, у каждого свой стиль и свое видение прекрасного и чувство вкуса у всех свое, но есть же какие-то рамки?
Этот дом явно из какой-то задачки по геометрии
Зачем и главное почему?
Интересно, что в голове у этого архитектора?
Как вам такой голландский домик?
На него даже больно смотреть, а представляете каково изнутри?
А ведь кто-то думал, что это хорошая идея
Просто сделайте мне какой-то странный красный дом
Египтяне на месте
Зачем все так усложнять?
Никогда не пей и строй одновременно
Когда долго не мог определиться из какого материала строить дом
Как можно до такого додуматься?
Не дом, а сплошная крыша
Как вам соломенная крыша?
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