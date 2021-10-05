Украинский ледокол, купленный у Великобритании, прибыл в Одессу

“Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол James Clark Ross – уже в Одессе. Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года”, – говорится в сообщении.

Ледокол прибыл от берегов Дании через три моря – Северное, Средиземное и Черное. Его привели два капитана – украинский капитан Олег Новосильний и британский “капитан-наставник” Саймон Уоллес.

В течение следующих недель ледоколу будут оформлять необходимые документы и проводить техническую инвентаризацию судна. Затем ледокол официально представят и объявят его новое название. Также на судне планируют организовать экскурсии.

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“Сегодня исторический момент для всей Украины. За все годы независимости это наш первый ледокол, ведь весь флот, который нам остался от Советского Союза, у нас использовали нерационально и неэффективно, фактически уничтожая его. Нам осталось тогда 36 судов, из них 12 было ледового класса, но по состоянию на начало 2021 года не осталось ни одного на ходу, а поддается ремонту только одно”, – цитирует директора НАНЦ Евгения Дикого “Думская”.

Теперь, отметил он, Украина получила целых два корабля – этот ледокол и научное судно “Бельгика”, которое тоже океанского класса, но будет дослуживать в Черном море.

Дикий добавил, что ледокол простоит в Одессе недолго – он в отличном состоянии и почти не требует ремонта. После техосмотра он отправится в Антарктиду. Как рассчитывают в НАНЦ, это произойдет уже в конце этого года или в самом начале 2022 года.

“Ледокол отправится на научную станцию “Академик Вернадский”, повезет наших ученых и необходимые грузы и будет работать там не только “извозчиком”. Этот корабль – достаточно сильный научный институт, он принимает на борт ученых, оснащен всем необходимым оборудованием и может работать, исследуя океан, достаточно долго в автономном режиме”, – рассказал Дикий.

Он отметил, что последний научно-исследовательский рейс украинских ученых за пределами Черного моря проходил ровно 20 лет назад, в 2001–2002 годах в Арктике.

По словам Дикого, ресурс ледокола – еще 20 лет для продуктивной работы украинских ученых и аспирантов в Мировом океане.

Контекст:

Ледокол James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.

Украинские полярники в феврале попросили президента Владимира Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство “сделает все” для этого.

7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.

19 августа НАНЦ и британское учреждение “Исследования и инновации” подписали акт о покупке ледокола.

30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг.

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