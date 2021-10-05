 

Зеленский ветировал закон о легализации криптовалюты

05.10.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-служба главы государства отмечает, что согласно принятому варианту закона, регулирование рынка виртуальных активов осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе путем создания нового органа центральной исполнительной власти.

Однако создание нового органа потребует значительных расходов из государственного бюджета, отметили в ОП.

Президент предложил, чтобы виртуальными активами занимался уже существующий регулятор – Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Контекст:

Народные депутаты приняли закон “О виртуальных активах” 8 сентября 2021 года. Закон должен упорядочить нормативно-правовое регулирование рынка виртуальных активов (криптовалют) и их участников.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены. После принятия закона о легализации криптовалюты в Украине появилась возможность создать прозрачный рынок виртуальных активов, рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко. Он тогда сообщил, что Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

По данным на июнь 2021 года, Украина входит в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Вспышка COVID-19 в “Молодой гвардии” в Одессе. Число заболевших выросло до 67

01.08 / Американская спортсменка заявила, что ей неприятно видеть серебро россиян на Олимпиаде 2020

23.06 / Идею оставить основателя Amazon в космосе поддержали почти 100 тыс. человек

25.08 / Чистая прибыль Роскосмоса в 2019 году выросла на 56%

16.07 / Отношения между Россией и Турцией всё больше напоминают «тикающую бомбу»

05.09 / Главнокомандующий ВСУ заявил, что хотел бы проехаться танком по Красной площади и Арбату

14.04 / Систему ПВО стран СНГ решили усилить средствами борьбы с беспилотниками

25.04 / Священники и паства подрались в Грузии в вербное воскресенье

21.07 / Созданы сенсоры для чтения мыслей

28.06 / Guardian – белые актёры перестанут озвучивать темнокожих персонажей «Симпсонов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика