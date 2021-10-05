 

В одной из тюрем Франции заключенный сделал из вилки лезвие и захватил в заложники двух охранников

05.10.2021, 21:02, Новости дня
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Первого заложника освободили в полдень по местному времени. Заключенный отпустил девушку по собственному желанию. Второй надзиратель, мужчина, получил ранение глаза.

Заложников захватил Софиан Расмук 1987 года рождения. Он вооружился самодельным оружием, написала газета Le Figaro. Один из переговорщиков сообщил изданию Ouest France, что заключенный взял вилку и сделал из нее лезвие длиной около 15 сантиметров. Следствию предстоит определить, как он смог получить или изготовить холодное оружие.

По информации прокурора города Алансон Франсуа Кудера, Расмук отбывает пожизненное заключение за покушение на убийство и изнасилование. В 2018 году его приговорили к шести месяцам тюремного заключения за нападение на двух начальников следственного изолятора Ивелин.

Контекст:

Последний раз подобный инцидент с захватом заложников в этой тюрьме произошел 11 июня 2019, отметила Ouest France. Тогда узник также захватил двух охранников. Их освободили через пять часов переговоров.

В марте этого же года мужчина по имени Микаэль Чиоло напал с керамическим ножом на двух надзирателей тюрьмы пенитенциарного центра в Алансоне. Он отбывал тридцатилетний срок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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