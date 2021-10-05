Задержан генпрокурор Молдавии

В Молдавии задержали генерального прокурора Александра Стояногло, задержание провели сотрудники службы информации и безопасности (СИБ) страны.

Оперативная группа СИБ вывела Стояногло из здания прокуратуры и увезла в неизвестном направлении, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Публика ТВ».

Ранее депутат от партии «Действие и солидарность» Лилиан Карп обращался в Высший совет прокуроров страны с жалобой на генпрокурора, передает РИА «Новости».

Чиновник, по мнению парламентария, может быть причастен к превышению полномочий и пассивной коррупции.

Прокурор антикоррупционной прокуратуры страны Виктор Фуртунэ сообщил, что в кабинете генпрокурора прошли обыски.

«Прошли обыски в рабочем кабинете Александра Стояногло в рамках уголовного дела, генеральный прокурор задержан на 72 часа, после этого мы, возможно, подадим запрос о продлении срока его задержания», – сказал он.

Министр юстиции страны Сергей Литвиненко отмечал, что Стояногло отстранен от занимаемой должности, против него возбудили дело из-за подозрений в коррупции и превышении должностных полномочий. Также отстранены и заместители генпрокурора.