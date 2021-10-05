Прокуратура подала иск о признании «Мужского государства» экстремистской организацией

В Нижегородском областном суде зарегистрировали иск от и.о. прокурора региона о запрете движения «Мужского государства».

«О приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации, или о запрете деятельности общественных объединений, не являющихся юридическими лицами», – цитирует картотеку дел ТАСС.

Ответчиками выступили основатели организации – Дмитрий Губанов, Игорь Носов и Владислав Поздняков.

В пресс-службе облсуда уточнили, что иск был подан о «признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения «Мужское государство». «Заседание назначено на 18 октября в 13:00», – пояснили там.

СМИ сообщали, что основатель националистического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков сообщил об атаке на доставку из ресторанов «Тануки». Атака была предпринята из-за фото темнокожего мужчины, а также посты, которые, по его словам, пропагандируют ЛГБТ-движение. В СМИ также публиковали сообщения о жизни девушек, ставших жертвами травли со стороны активистов движения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что правоохранителям необходимо реагировать на действия движения «Мужское государство», если в них усматриваются нарушения закона.