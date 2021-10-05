В МИД РФ ответили на призыв сенаторов США выслать из страны 300 российских дипломатов

В МИД РФ на призыв американских сенаторов к президенту Джо Байдену выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве, ответили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России.

«Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», – рассказал собеседник ТАСС.

В дипведомстве также отметили, что в Вашингтоне нет такого количества российских дипломатов.

Как ранее сообщили РИА «Новости», сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве, говорится в письме, опубликованном во вторник на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио.

Также среди подписавших письмо фигурируют сенаторы Марк Уорнер (демократ от штата Виргиния), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

По утверждением сенаторов, «более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории США, в то время как дипломатическое присутствие США в РФ сейчас ограничено примерно 100 американскими гражданами». Авторы отмечают, что «такая несоразмерность в дипломатическом присутствии недопустима».

Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза».

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.