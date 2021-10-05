 

Ученые из Сколково извинились за массовый сбой в работе интернета

05.10.2021, 20:51, Разное
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Примерно в 19:00 по московскому времени у жителей Европы начали наблюдаться проблемы с доступом к приложениям Facebook, WhatsApp, Instagram. Спустя пару часов люди начали сообщать о сбоях в работе и других крупных сервисах, в частности Google и Amazon.

В Минцифры поспешили успокоить пользователей сети Интернет и рассказали, что совместно с инновационным центром «Сколково» проводили тестирование комплекса технологичного оборудования для бесперебойной работы суверенного интернета на территории России.

Однако в ходе испытаний произошла внештатная ситуация: оператор ошибся IP-адресом сервера и случайно попал на один из корневых DNS-серверов, вошёл по стандартному логину и паролю производителя и начал проводить стандартные процедуры по настройке сервера. К сожалению, в ходе работ на сервере был случайно удалён конфигурационный файл, отвечающий за адресацию в глобальной сети Интернет, из-за чего у людей начались проблемы с доступом к различным сервисам.

Сейчас совместными усилиями ученых из Сколково и коллегами из института инженеров электротехники и электроники (IEEE) конфигурационный файл успешно восстановлен и ожидается, что в течение 2 часов проблемы с доступом к глобальной сети интернет будет решены у большинства пользователей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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