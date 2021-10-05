 

Греф предложил перенести сельские школы в виртуальную реальность

05.10.2021, 20:51, Разное
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Глава Сбербанка Герман Греф выступил с инновационным предложением по оптимизации образования – десятки тысяч школ, расположенных в сельской местности и пребывающих в аварийном состоянии, можно было бы перенести в виртуальную реальность, считает он.

“Если посмотреть, у нас в регионах полно школ, которые буквально разваливаются уже. Штукатурка отваливается, отопления нет, туалетов нет – невозможно учиться в таких условиях. Виртуальная школа, в отличие от физически существующей, ремонта не требует, на её обслуживание куда меньше средств уходит, а один педагог может преподавать сразу сотне, тысяче детей. Или это даже будет нейросеть, обученная на паттернах поведения учителей. То есть, тут ещё и на штате экономия”, – сказал он на форуме “Образование-2030”.

По словам банкира, виртуальные школы также более удобны и безопасны – пропадает необходимость добираться туда на автобусе (равно как и потребность в самом школьном транспорте), снижается риск получения травм во время учёбы, нет распространения болезней.

“Фактически, если мы заменим сельские школы на виртуальные, у нас получится сплошная экономия человекочасов и ресурсов. Для ученика это тоже удобно: не нужно собираться, одеваться, ехать куда-то, идти, ведь для подключения к учёбе достаточно будет VR-очков и обычного домашнего компьютера, или даже игровой приставки, такой как Playstation или Xbox – я думаю, технические специалисты меня поправят, но если я не ошибаюсь, нет никакой сложности, чтобы разработатьклиентское приложение с поддержкой виртуальной реальности”, – считает Греф.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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