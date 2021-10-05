В Великобритании найден зуб бегемота возрастом более 1 миллиона лет

Зуб бегемота, возраст которого составляет более 1 миллиона лет, был обнаружен в Англии. Находку сделала группа ученых их нескольких британских университетов.

Раскопки проводились в Сомерсете в окрестностях пещеры Уэстбери и внутри нее. Найденный зуб принадлежал представителю вида Hippopotamus antiquus. Эти бегемоты были больше, нежели те, которые живут сейчас. Ученые назвали их более водными, нежели современные родственники.

Многие ошибочно считали, что бегемоты жили только на африканском континенте. На самом деле примерно 125 тысяч лет назад они обитали на территории, где сейчас расположена современная Англия. Ученые заявили, что бегемоты жили здесь в периоды высоких температур.

Проведенное исследование показало, что бегемот из пещеры жил примерно миллион лет назад. Тогда наблюдался теплый период. Известно, что вес бегемотов вышеназванного вида достигал трех тонн. Если говорить о современных животных, то их масса составляет около 1600 килограммов.

Источник: rossaprimavera.ru