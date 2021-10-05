 

Ученые доказали влияние кровяных сгустков на длительность течения COVID-19

05.10.2021, 20:34, Разное
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Южноафриканские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили причины проявления длительного восстановления у ряда переболевших COVID-19 людей. Выяснилось, что продолжительное недомогание после болезни может быть вызвано образованием кровяных сгустков в сосудах.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Стелленбосский университет (ЮАР), стали давние дебаты медиков по поводу причин, вызывающих долгий восстановительный период у ряда пациентов, уже переболевших COVID-19. Научная группа под руководством профессора Резии Преториус в качестве своей рабочей гипотезы приняла вероятный факт воздействия на длительность восстановления крошечных кровяных сгустков – образующихся в результате микротромбоза. В ходе эксперимента исследователи взяли анализы крови у большой группы людей, в том числе – у пациентов, имеющих весьма длительное течение ковида. Результаты показали, что в крови последних действительно содержались различные воспалительные молекулы в очень высокой концентрации. “Те, кто подвергается длительному коронавирусу, имеют большое количество воспалительных молекул, попадающих в их кровоток с микротромбами, что может нарушить способность организма распределять кислород и жизненно важные питательные вещества”, – подытожила Преториус.

Как объяснила специалист, вышеуказанные молекулы могут содержать белки свертывания в виде фибриногена и альфа (2)-антиплазмина. При этом первый компонент в организме имеет функцию “образователя” сгустков, останавливающих при необходимости кровотечение, а второй – в свою очередь, имеет свойство разрушать тромбы. В нормальных условиях организмом поддерживается необходимый баланс указанных белков, предотвращая таким образом интенсивное образование сгустков. Однако заболевание ковидом у ряда пациентов такой баланс нарушает, вызывая “застревание” в крови заболевших большого количества альфа (2)-антиплазмина. Резия Преториус выразила уверенность, что именно такая динамика событий объясняет многие симптомы длительного COVID-19, выражающиеся в виде мозгового тумана, хронической усталости, одышки, повышенной частоты сердечных сокращений, бессонницы, болезни почек, мышечной боли и лихорадки. Материалы научной работы были опубликованы sun.ac.za.

Источник: www.mk.ru



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