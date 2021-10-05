Бастрыкин взял под контроль расследование кражи 15 млн рублей из отдела СК в Казани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о краже из отдела СК в Татарстане 15 млн рублей.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя Следственного управления СК по Татарстану доложить о ходе расследования, передает «Татар Информ».

Напомним, неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось 15 млн рублей, проходящих как вещдок, и материалы следствия. По данному факту возбуждено уголовное дело.