 

Бастрыкин взял под контроль расследование кражи 15 млн рублей из отдела СК в Казани

05.10.2021, 20:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о краже из отдела СК в Татарстане 15 млн рублей.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя Следственного управления СК по Татарстану доложить о ходе расследования, передает «Татар Информ».

Напомним, неизвестные похитили из управления СК в Казани сейф, в котором хранилось 15 млн рублей, проходящих как вещдок, и материалы следствия. По данному факту возбуждено уголовное дело.



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